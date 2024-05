https://latamnews.lat/20240504/las-sanciones-de-eeuu-contra-china-es-la-respuesta-de-quienes-estan-perdiendo-la-partida-1150223346.html

Las sanciones de EEUU contra China es la respuesta de "quienes están perdiendo la partida"

Al imponer sanciones contra Pekín debido al conflicto ucraniano, Washington revela que su objetivo es contener el eje Rusia-China.

Este miércoles 1 de mayo, Estados Unidos impuso sanciones contra empresas chinas de alta tecnología por mantener relaciones comerciales con Rusia. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, las compañías suministraron componentes utilizados para la producción de drones y otros materiales militares en territorio ruso.La embajada china en Washington reaccionó declarando que Pekín seguirá defendiendo "su derecho legítimo a comerciar con otros países" de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio y de la economía de mercado. El portavoz de la representación diplomática china, Liu Pengyu, señaló también que las relaciones entre su nación y Rusia no están "dirigidas contra otros países" y, por tanto, "no deben estar sujetas a presiones o intervenciones de terceros".El tono estadounidense, sin embargo, fue de confrontación: altos funcionarios del gobierno dijeron que habían "advertido" a China sobre la posibilidad de sanciones, que fueron aplicadas como resultado de una "falta de cooperación" por parte de Beijing, informó el periódico The New York Times.Las empresas chinas, objetivo de las nuevas sanciones, están acusadas por Estados Unidos de suministrar detectores de infrarrojos, componentes para drones y sensores de presión utilizados en misiles producidos en Rusia.Para el profesor de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, Marcus Vinicius de Freitas, la imposición de sanciones contra empresas chinas demuestra que Estados Unidos tiene dificultades para derrotar a Rusia en el campo de batalla.Según el experto, el conflicto ucraniano es "una afrenta contra el eje Rusia-China", que pone en peligro el mantenimiento de la hegemonía norteamericana. En este sentido, China "entiende que el paquete de sanciones forma parte de la iniciativa estadounidense para debilitar la aparición de nuevos actores internacionales".El doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y experto en China, Diego Pautasso, estima que Pekín está preparado para ataques económicos de EE.UU.Según Pautasso, es probable que China continúe con su política de imponer contrasanciones a Estados Unidos. Se espera que las represalias afecten a las empresas estadounidenses ubicadas en en el gigante asiático, según la ley para combatir las sanciones extranjeras aprobada en 2021. La legislación prevé castigos para las personas jurídicas que colaboren en la aplicación de sanciones extranjeras impuestas contra China.Además del objetivo de socavar la asociación chino-rusa, las sanciones pretenden contener el desarrollo tecnológico del país asiático. En su cruzada para frenar el uso internacional de la tecnología 5G desarrollada por la empresa Huawei, por ejemplo, Estados Unidos la acusó de violar las sanciones estadounidenses impuestas contra Irán."Estados Unidos está decidido a crear limitaciones al desarrollo chino. Y China se está entrenando para afrontar esto: en el sector de defensa, con una capacidad disuasoria cada vez mayor; en el ámbito financiero, con una desdolarización cada vez mayor; en el ámbito institucional, con acuerdos con un número creciente de países", afirmó Pautasso. "Pero los chinos tienen claro que la situación se extenderá".Asociación chino-rusaLas sanciones estadounidenses contra empresas chinas se implementaron en medio de los preparativos de la visita del presidente ruso Vladimir Putin a China. Con esta medida, la Casa Blanca pretende socavar el desarrollo de esta asociación, que se considera una amenaza para los intereses norteamericanos.Los expertos entrevistados, sin embargo, no creen que las sanciones lleven a Pekín a repensar su asociación con Moscú."Esto no hará que China cambie su rumbo hacia Rusia", afirmó Freitas. "La asociación entre Rusia y China ha traído beneficios a ambas partes, ya que Pekín tiene acceso a petróleo y combustible a un precio competitivo, y Rusia puede vender sus productos en uno de los mercados de consumo más grandes del mundo".El profesor de la Universidad de Asuntos Exteriores de China constata la afinidad política entre los líderes Xi Jinping y Vladimir Putin, que han mantenido más de 50 reuniones de alto nivel en los últimos años.El entorno geopolítico de China ya se encuentra en un estado muy tenso, debido a la proliferación de armas de destrucción masiva y la fuerte presencia estadounidense en países del Lejano Oriente y el Mar de China Meridional, recordó Freitas."La gran desventaja de China en relación con Estados Unidos desde un punto de vista geopolítico es que tiene una vecindad mucho más compleja, con cuatro vecinos con armas nucleares —India, Pakistán, Corea del Norte y Rusia— y también la presencia de Corea del Sur y Japón, que reflejan la política norteamericana en la región", afirmó Freitas. "China es un elefante que se mueve en un vecindario complejo. Por eso son necesarias buenas relaciones con Moscú".Por otro lado, las sanciones estadounidenses contra Rusia y China han tenido el efecto contrario al esperado, ampliando la presencia comercial de Moscú y Pekín en países del sur global, afirmó Pautasso."En el caso de China, las sanciones no tienen ningún efecto porque Pekín no es dependiente del mercado estadounidense. Al contrario, tienen un efecto rebote al llevar a China a exportar a otros países, aumentando su influencia en más regiones del mundo" , considera Pautasso.De hecho, China comenzó a comerciar menos con las economías occidentales, como la Unión Europea, y más con sus vecinos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN.A pesar de los dudosos resultados, Estados Unidos mantiene su preferencia por adoptar sanciones contra China para frenar su relativo declive en el ámbito internacional.

