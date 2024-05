https://latamnews.lat/20240506/mexico-avanza-lento-en-la-transicion-energetica-ante-su-dependencia-de-los-combustibles-fosiles-1150195875.html

México avanza lento en la transición energética ante su dependencia de los combustibles fósiles

El país latinoamericano avanza lentamente en su intento por terminar su dependencia hacia las energías fósiles y no renovables. Incluso la transición a las energías limpias ha sido un tema central en las campañas de las dos principales candidatas presidenciales de México, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.Otros expertos, sin embargo, consideran que México lleva un ritmo promedio, parecido al de otras naciones que también buscan cumplir con sus objetivos.Por su parte, el Gobierno de México asegura que el país ha ido avanzando hacia la transición energética en los últimos años. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (Sener), desde 2016, México venía registrando un alza en la participación de la energía eléctrica en el uso general de energéticos, pues mientras que en 2016 la electricidad abasteció 17,64% del total de los energéticos del consumo final del país, para 2020 alcanzó su mayor nivel en 23,18%Sin embargo, la pandemia de COVID-19 afectó gran parte de las actividades productivas del sector secundario de la economía nacional, incluida la energía eléctrica, frenando ese avance en 2021, con lo que la participación de la energía eléctrica cayó a 19,59%.Las autoridades mexicanas aseguran que el progreso hacia la transición energética , así como la expansión sustentable de la industria eléctrica nacional no se ha detenido, y prueba de ello es que, entre 2016 y 2022, la capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) creció 2,9% en promedio anual, dentro de lo cual la capacidad de energías limpias y energías renovables crecieron a 6,8%, en ambos casos respectivamente."La generación de electricidad creció 1,1% por año; sin embargo, destaca que la generación de energías limpias y de energías renovables crecieron a 8,6% y 9,1% respectivamente, en el mismo periodo", se lee en un documento de la Sener, publicado en enero de 2024. En cuanto a las energías limpias, la dependencia señala que, de la capacidad instalada de generación eléctrica del país, contabilizada en 87.130 Megawatts (MW) al cierre de 2022, el 36% correspondió a la capacidad de las energías limpias, cuya participación ha ido creciendo constantemente en los últimos años, ya que esta representaba 28,8% en 2016.De igual forma, la dependencia de energías fósiles para generación de electricidad ha pasado de 81,5% en 2016 a 75,5% en 2022, lo cual muestra una reducción en uso de combustibles fósiles para generar la mayor parte de electricidad del país, según destaca la Sener.Sin embargo, la experta de la UNAM considera que la ansiada transición se ha ido postergando y que no está en los niveles más óptimos para alcanzar los objetivos nacionales e internacionales.El cumplimiento de las metas trazadasEl Congreso mexicano aprobó en 2015 la Ley de Transición Energética (LTE) que, entre otras cuestiones, se establecieron las metas de participación de energías limpias en la generación de electricidad para el sector energético de México a 2024.Dichas metas se encuentran en el artículo Tercero Transitorio de la LTE, el cual establece que: la Sener fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para el año 2018, del 30% para 2021 y del 35% para 2024.De acuerdo con datos de la dependencia, México se quedó a menos de un punto porcentual de cumplir la meta de 2021 establecida en la LTE en 30% en la participación de las energías limpias en la generación total de energía eléctrica, pues la cifra quedó registrada en 29,1%.Las cifras más recientes disponibles revelan que, aunque se está acercando, el país aún está lejos de alcanzar la meta del 35% de participación de las energías limpias en la generación total de energía eléctrica para 2024, ya que en 2022 esa cifra alcanzó apenas el 31,2%.Entre las causas que impidieron el cumplimiento de los porcentajes planeados en la meta, la Sener ubica principalmente el impacto negativo de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2.En ese sentido, García Alcocer cree que, para avanzar de manera más eficiente en la transición energética, es necesario que las autoridades y la sociedad en general fijen una fecha creíble y trabajen sobre ella de manera eficaz.

