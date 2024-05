Acuden a la ONU y la CIDH para pedir que Jorge Glas sea asilado en México

https://latamnews.lat/20240507/acuden-a-la-onu-y-la-cidh-para-pedir-que-jorge-glas-sea-asilado-en-mexico-1150303642.html

En conferencia de prensa desde Guayaquil —en donde el ex vicemandatario se encuentra recluido en una prisión de máxima de seguridad desde hace un mes—, el abogado de Glas, Aitor Martínez, precisó que el 19 de abril acudieron ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. "Adicionalmente se le ha solicitado también (...) que solicite expresamente que, además de su libertad, se le expida un salvoconducto para que pueda, inmediatamente, abandonar el territorio ecuatoriano en condiciones de seguridad", continuó. Los letrados argumentan que Glas fue víctima de "secuestro" y de "gravísimos malos tratos" cuando fue detenido en la embajada de México en Quito por orden del presidente Daniel Noboa.Asimismo, apelaron a la resolución del tribunal ecuatoriano que declaró "ilegal" y "arbitraria" la captura e informaron sobre la "comunicación muy limitada" del ex vicepresidente dentro de La Roca —la prisión en la que se encuentra—, lo que es un obstáculo para comunicarse con su equipo jurídico. La defensa también solicitó al Grupo de Trabajo que envíe una delegación para reunirse con Glas en prisión. Por su parte, la abogada de Glas, Sonia Vera, informó que solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le otorgue al político ecuatoriano medidas provisionales de protección, tal como hizo en 2019, cuando este se encontraba en prisión por dos condenas previas. A decir de Vera, lo anterior "implica su liberación inmediata y su traslado a la Embajada de México o a otro Estado que quiera intervenir [brindándole asilo]". Paralelamente, la defensa de Jorge Glas inició un procedimiento legal en México y Alemania —país del cual Glas posee la ciudadanía. En el primero, la madre del ex vicemandatario, Norma Espinel, denunció al presidente Daniel Noboa, a la ministra del Interior, Mónica Palencia, a la jueza de la Corte Nacional, Rita Bravo, y al jefe policial y militar por los presuntos delitos de secuestro, sometimiento a torturas, tratos crueles e inhumanos y desaparición forzada. En tanto, en Alemania se presentó una denuncia por los presuntos delitos de privación de libertad, lesión corporal grave y coacción. El 5 de abril de 2024, efectivos policiales de Ecuador ingresaron por la fuerza a la Embajada de México en Quito, con el fin de arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.Esto ocasionó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la presentación de una denuncia de México contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia (CJI). En la querella, el Gobierno mexicano solicita la suspensión de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras dicho país no pida una disculpa pública por lo ocurrido y garantice la no repetición del hecho.El 11 de abril, México demandó oficialmente a Ecuador ante la CIJ y para el 29 de abril, Ecuador contrademandó a México, aludiendo el presunto incumplimiento de las normas de asilo político y las "injurias" del presidente mexicano.Tras las audiencias por la querella interpuesta por México, el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, Alejandro Celorio Alcántara, dio a conocer que en los siguientes días se sabrá si el tribunal internacional otorga las medidas solicitadas."En un par de semanas, la Corte resolverá si otorga o no las medidas provisionales y si las da en la dimensión solicitada por México, en una muy reducida o en una más amplia", indicó en una videoconferencia desde La Haya, donde se llevó a cabo la primera audiencia sobre el caso.

