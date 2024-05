https://latamnews.lat/20240506/eeuu-estafo-a-venezuela-por-que-washington-no-cumplio-con-los-acuerdos-de-barbados-1150279634.html

"EEUU estafó a Venezuela": ¿por qué Washington no cumplió con los acuerdos de Barbados?

Venezuela denunció que Washington violó los acuerdos cuando el 17 de abril anunció nuevas sanciones contra el petróleo y el gas venezolano, algo que según el Gobierno de Nicolás Maduro había sido acordado en las negociaciones que se dieron en Barbados en 2023 para acercar posiciones en relación al proceso electoral de 2024 en el país sudamericano.Mientras EEUU atribuye el endurecimiento de las sanciones a que Venezuela no permitió la inscripción de la opositora María Corina Machado, las autoridades venezolanas aseguran que sí hay candidatos de la oposición habilitados y registrados para competir en los comicios.Según el analista, el Gobierno de Joe Biden comprendía que Machado no cumplía los requisitos para ser habilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano y, aun así, se comprometió a levantar las sanciones a Venezuela, "a sabiendas de la estafa que iba a cometer después".Tajeldine recordó que el CNE, que no depende del Gobierno venezolano, habilitó a 12 candidatos opositores de cara a las elecciones del 28 de julio y que se presentará en competencia con el presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección. El analista consignó que entre esos 12 opositores está Edmundo González Urrutia, a quien Machado apoya, y otros que "no se han prestado a la desestabilización y las sanciones y con quienes incluso se han avanzado en acuerdos".Para el analista, el Gobierno de EEUU decidió no cumplir con los acuerdos al comprender que "aliviar las sanciones contra el país iba a repercutir en mejoras económicas que electoralmente no convenían a los intereses estadounidenses".Y, si bien afirmó que el Gobierno de Maduro "muy en el fondo sabía que EEUU iba a usar las sanciones como arma política", participó de los acuerdos de Barbados y convocó a un proceso electoral porque "es lo que corresponde en virtud de la Constitución". "Con acuerdos o sin acuerdos, el proceso electoral venezolano iba a ocurrir", resumió.Tajeldine señaló además que existe complicidad desde algunos dirigentes opositores venezolanos, como la propia Machado. "Quedó al descubierto que quien ha perjudicado la economía de Venezuela y al pueblo venezolano ha sido precisamente este sector de la oposición", remarcó.Para el analista, en función de esas posturas "apátridas" de algunos opositores, el CNE venezolano también podría inhabilitar la candidatura de González Urrutia. "La Justicia Electoral venezolana tiene derecho de prohibir la participación a quienes han violentado la institucionalidad", afirmó Tajeldine, señalando que los sectores liderados por María Corina Machado funcionaron como "agentes políticos" de EEUU para violar los acuerdos de Barbados.

