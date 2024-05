https://latamnews.lat/20240503/eeuu-recurre-a-sanciones-por-franca-decadencia-de-su-hegemonia-1150222655.html

EEUU recurre a sanciones por "franca decadencia" de su hegemonía

El miércoles (1 de mayo), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el restablecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) generó al país caribeño pérdidas parciales de más de 2.000 millones de dólares entre enero y abril de este año. Al respecto, el parlamentario, quien es integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), señaló que Washington busca condicionar las elecciones presidenciales en la nación sudamericana. La administración del presidente Joe Biden decidió el 18 de abril no renovar la exención de sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela, alegando la preocupación de Washington por cuestiones relacionadas con las elecciones en el país latinoamericano. Además, el 29 de enero revocó la Licencia General 43, que autorizaba transacciones que involucraban a la empresa minera de oro estatal venezolana Minerven, y que había otorgado en octubre de 2023 en respuesta al acuerdo sobre las elecciones presidenciales. En octubre de 2023, el Gobierno y la oposición firmaron dos acuerdos parciales en Barbados que contemplaban respetar el derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato para las presidenciales del 2024 de manera libre. Boza afirmó que las medidas de EEUU afectan principalmente a los ciudadanos y no a los gobernantes. AliadosMaduro anunció el miércoles que su país firmó 20 contratos para 20 nuevas zonas petroleras y gasíferas de inversionistas internacionales, a pesar de las sanciones. Además, aseguró que "nada ni nadie" va a detener el crecimiento de la economía de la nación sudamericana. En ese sentido, Boza manifestó que Venezuela busca integrarse al nuevo modelo de las economías emergentes. Además, el economista destacó el surgimiento de las economías del grupo Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), ante el declive del dólar. "Esto no va a cambiar el movimiento mundial y no va a hacer que ni China, ni Rusia, ni los países emergentes de los BRICS, cambien la ruta que ya se trazaron y que además el peso de la economía lo está profundizando. No se puede evitar lo que está sucediendo, Estados Unidos lo que está haciendo es una especie de presión tardía, donde el propio sistema del dólar se está viniendo abajo", agregó. Por su parte, Venezuela espera poder unirse este año a los Brics como miembro pleno, en la cumbre que se celebrará en octubre en Rusia. De acuerdo con el Gobierno, la inversión extranjera sigue llegando al país a pesar del restablecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos. Asimismo, prevé que este año la producción petrolera alcance los 1.200 millones de barriles diarios. Desde 2015, sobre Venezuela pesan más de 900 sanciones que provocaron la disminución del 99% de los ingresos, según la administración de Maduro. Además, el Ejecutivo aseguró que las sanciones afectaron la economía y ocasionaron pérdidas de más 232.000 millones de dólares en la última década.

