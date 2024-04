https://latamnews.lat/20240418/maduro-denuncia-que-sanciones-de-eeuu-buscan-golpear-los-ingresos-de-venezuela-1149823404.html

Maduro denuncia que sanciones de EEUU buscan "golpear" los ingresos de Venezuela

Maduro denuncia que sanciones de EEUU buscan "golpear" los ingresos de Venezuela

Sputnik Mundo

CARACAS (Sputnik) — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció el miércoles 17 de abril que las sanciones impuestas por EEUU contra la industria... 18.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-18T02:33+0000

2024-04-18T02:33+0000

2024-04-18T02:33+0000

américa latina

nicolás maduro

venezuela

eeuu

joe biden

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/12/1149823525_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_381931b5ba4b80e3e5b3f11a6251d6cc.jpg

EEUU decidió no renovar la exención de sanciones al sector petrolero y gasífero venezolano, tras argüir que las autoridades del país no cumplieron con algunos de los puntos del Acuerdo de Barbados relacionados con las inhabilitaciones de candidatos para las elecciones presidenciales. Al respecto, Maduro señaló que su país no permitirá amenazas del Gobierno de Joe Biden. Asimismo, el mandatario indicó que las sanciones no dañarán el esfuerzo de su país por crear un nuevo modelo económico productivo. "No hay sanción, no hay amenaza que hoy por hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de la unión que tenemos, de nuestra de nuestros planes, de nuestra sabiduría, de la buena voluntad nacional", acotó. El Gobierno estadounidense decidió el 29 de enero revocar otra licencia que autorizaba transacciones que involucraban a la empresa minera de oro estatal venezolana Minerven, y que había otorgado en octubre de 2023, en respuesta al acuerdo sobre las elecciones presidenciales entre el Gobierno y la oposición de Venezuela. En octubre de 2023, el Gobierno y la oposición firmaron dos acuerdos parciales en Barbados que contemplaban respetar el derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato para las presidenciales del 2024 de manera libre.

https://latamnews.lat/20240413/venezuela-denuncia-incumplimiento-de-acuerdo-sobre-levantamiento-de-sanciones-de-eeuu-1149704992.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nicolás maduro, venezuela, eeuu, joe biden