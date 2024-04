https://latamnews.lat/20240417/eeuu-no-renovara-la-exencion-de-sanciones-al-sector-de-petroleo-y-gas-de-venezuela-1149819164.html

EEUU no renovará la exención de sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU no renovará la exención de sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela debido a la preocupación de Washington por... 17.04.2024

"El Departamento del Tesoro anunciará que la licencia general 44 no será renovada, y en su lugar emitiremos la licencia general 44A que autoriza un período de liquidación de 45 días para las transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo y gas en Venezuela", dijo el funcionario a la prensa. El funcionario explicó que el Gobierno de Joe Biden tomó la decisión tras determinar que aunque las autoridades venezolanas han cumplido algunos compromisos clave en el Acuerdo de Barbados, también se han quedado, a su entender, cortas en varias áreas, como la inhabilitación de candidatos y partidos por tecnicismos, incluida la ganadora de las primarias de la oposición María Corina Machado. EEUU también observa un patrón continuo de acoso y represión contra figuras de la oposición y la sociedad civil por parte del Gobierno venezolano. De todas formas, dijo que Washington seguirá dialogando con representantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de la oposición tras la nueva decisión. EEUU sigue creyendo que el Acuerdo de Barbados, alcanzado entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, es todavía viable, independientemente de sus decisiones de reimponer estas sanciones, añadió. El funcionario consideró que el hecho de no renovar la exención de sanciones no debe ser vista como una decisión final de que EEUU ya no cree que Venezuela pueda celebrar elecciones justas. En enero, Washington decidió revocar la Licencia General 43, que autorizaba transacciones que involucraban a la empresa minera de oro estatal venezolana Minerven. En octubre pasado, el Gobierno de Maduro y la opositora Plataforma Unitaria Democrática firmaron dos acuerdos parciales en Barbados que contemplaban respetar el derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato para las presidenciales del 2024 de manera libre.

