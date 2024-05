https://latamnews.lat/20240502/nicolas-maduro-con-o-sin-sanciones-vamos-a-recuperar-los-ingresos-de-los-trabajadores-1150166298.html

Nicolás Maduro: "Con o sin sanciones vamos a recuperar los ingresos de los trabajadores"

Nicolás Maduro: "Con o sin sanciones vamos a recuperar los ingresos de los trabajadores"

Con múltiples marchas multitudinarias en diferentes regiones del país, los trabajadores públicos que apoyan al presidente Nicolás Maduro salieron a las calles... 02.05.2024

Al grito de "¡Biden, levanta el bloqueo!", miles de trabajadores se concentraron desde primeras horas de la mañana de este 1 de mayo, Día del Trabajo, en la sede de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la ciudad de Caracas, para marchar hasta el Palacio presidencial de Miraflores donde el presidente Maduro haría importantes anuncios.El sector de los trabajadores en Venezuela se ha visto afectado en los últimos años por las medidas de prohibición impuesta por Estados Unidos a la comercialización directa de la nación bolivariana de su petróleo, principal fuente de los ingresos del país de suramericano. Dichas acciones dirigidas por Washington han impacto de manera negativa la posibilidad del gobierno venezolano para brindar mejoras salariales y gestionar de manera eficiente y soberana su economía.En este panorama, Guillermo Sánchez, trabajador de PDVSA en Refinación Oriente, entrevistado por Sputnik, dio sus razones para formar parte de la movilización convocada por el gobierno venezolano:Las mujeres dieron también muestra de apoyo en la marcha de los trabajadores para expresar su respaldo. Alida Arreaza, secretaria general de Asuntos Sindicales de la Organización de Mujeres Petroleras, Gasíferas y Petroquímicas, expresó que resulta importante decirle a los pueblos del mundo "que frente a las sanciones y chantajes de Estados Unidos y Europa, Venezuela es un país que ha dado ejemplo de resistencia. Y nosotras las trabajadoras vamos a seguir luchando para garantizar nuestra independencia tecnológica, financiera y productiva".El presidente Nicolás Maduro, se incorporó a la movilización de trabajadores y se mantuvo junto a ellas por espacio de dos horas, para luego ir rumbo a Miraflores, destino final de la movilización."El día de la clase obrera es el día del socialismo mundial, es el día de los socialistas de los que soñamos con el futuro. Para nosotros es impresionante, yo he participado en marchas desde los años 80 en marcha y esta es la más grande movilización de la clase obrera en toda nuestra historia", apuntó. Ya en Miraflores, el presidente se reunió con una delegación de trabajadores de la gigantesca marcha que se desplegó por las calles de Caracas.En cadena nacional, Maduro denunció la política de "chantaje permanente del imperio norteamericano" para reavivar la conflictividad en el país a través de las medidas coercitivas unilaterales, en especial, las licencias que permiten a empresas extranjeras comerciar con Petróleos de Venezuela.Maduro denunció que opositores venezolanos hicieron gestiones para que el 18 de abril no fuesen renovadas dichas licencias de comercialización y con ello golpear la economía venezolana. "Tuvimos, solo por esos anuncios, pérdidas parciales por encima de los dos mil millones de dólares para este cuatrimestre en los ingresos, pero a nosotros no nos para nadie".El presidente aprovechó para brindar anuncios importantes en materia salarial y dirigidos a impactar de manera positiva la calidad de vida de los trabajadores en Venezuela, el primero de ellos aumentar el ingreso mínimo integral a 130 dólares al mes.A juicio del presidente, "las sanciones del 18 de abril, tenían un objetivo, impedirnos el primero de mayo dar otro paso en la recuperación del ingreso de los trabajadores, pero no pudieron. En este primer semestre que apenas lleva cuatro meses, hemos aumentado en 86% el ingreso mínimo y el segundo semestre que viene voy a estar pendiente para seguir creciendo en la recuperación del ingreso indexado mínimo integral de los trabajadores".Esta acción de mejora salarial fue posible, según indicó el presidente Maduro, gracias a una serie de medidas articuladas dentro de la economía del país y que forman parte de un “nuevo modelo de crecimiento”.El presidente Maduro, destacó en otra serie de anuncios, que las políticas de protección social al sector de los trabajadores iban más allá del solo aumento del ingreso mínimo y agregó que, en el marco de la Gran Misión Abuelos y Abuelas, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, introducirá el 2 de mayo el Proyecto de Ley Especial de Aporte de los Empleadores para la Protección de las Pensiones frente al bloqueo imperialista, en el contexto de la justicia tributaria.Además, promulgó la Ley del Régimen de Prestación de Vivienda y Hábitat para la clase obrera, trabajadores y la familia venezolana, y de esta forma acelerar la construcción de dos millones de viviendas y alcanzar la meta de siete millones de viviendas construidas en el país.Maduro anunció también que en las próximas semanas, la Gran Misión Venezuela Mujer, entregará 50.000 nuevos créditos de Credimujer, mientras que el Banco Bicentenario se convertirá en la primera entidad financiera digital de la historia del país y se fortalecería el sector del turismo a través del Sistema Patria con vacaciones pagadas en cuotas en el interior del país. El presidente venezolano informó que se propone fortalecer la economía venezolana con una meta de producción de 1 millón 200.000 barriles para el segundo semestre de este año, indicando además que en el sector petrolero se han firmado más de 20 contratos con inversionistas extranjeros. Al cierre de la jornada, el Presidente anunció que comenzaría en el país un proceso de recolección de firmas “Biden lift sanctions now” contra las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, y se comprometió con la mejora permanente de la calidad de vida de los trabajadores del país:

