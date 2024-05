https://latamnews.lat/20240502/moscu-aboga-por-castigar-a-todos-los-responsables-de-la-tragedia-de-odesa-de-2014-1150172626.html

Moscú aboga por castigar a todos los responsables de la tragedia de Odesa de 2014

MOSCÚ (Sputnik) — Los responsables de la tragedia ocurrida en la Casa de los Sindicatos en Odesa en 2014, deben ser castigados, declaró el portavoz del... 02.05.2024, Sputnik Mundo

El vocero calificó la falta de castigo a los implicados como una "página completamente inadmisible y vergonzosa de la historia de Ucrania".En Odesa, después del golpe de Estado en Ucrania en 2014, activistas del Antimaidán, movimiento opuesto a las nuevas autoridades, instalaron tiendas de campaña como señal de protesta.En la tarde del 2 de mayo comenzaron los enfrentamientos entre los activistas del Antimaidán, por un lado, y los 'ultras' del fútbol de Járkov y Odesa, así como los participantes del Euromaidán, por el otro.La lucha terminó con la destrucción de las tiendas de campaña, tras lo cual los golpistas y nacionalistas prendieron fuego a la Casa de los Sindicatos, en la que se refugiaron los representantes del Antimaidán.Ese día, según los datos oficiales, 48 personas perdieron la vida durante la tragedia y más de 250 resultaron heridas.Armas químicas en UcraniaEl portavoz de la Presidencia rusa calificó de infundadas las acusaciones de Estados Unidos sobre el supuesto uso de armas químicas en Ucrania.El 1 de mayo, el Departamento de Estado de EEUU impuso sanciones a más de 280 individuos y entidades de Rusia, entre ellas tres estructuras gubernamentales y cuatro empresas relacionadas con el desarrollo de armas químicas y biológicas.En su comunicado oficial, que no aduce pruebas algunas, Washington afirma que Rusia ha utilizado en Ucrania armas químicas como cloropicrina y, posiblemente, también agentes antidisturbios, para desalojar a las fuerzas ucranianas de posiciones fortificadas y lograr avances tácticos en el campo de batalla.La cloropicrina es un líquido incoloro con un penetrante olor acre que causa lagrimeo. Se usa como fumigante, insecticida y fungicida, pero también en la fabricación de tintes y como gas lacrimógeno. La sustancia se empleó ampliamente durante la Primera Guerra Mundial y se almacenó durante la Segunda, pero en la actualidad su uso militar está prohibido.Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.En diciembre pasado, Putin afirmó que la operación continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.Xenofobia en RusiaLas palabras del presidente de EEUU, Joe Biden, sobre la xenofobia en Rusia no tienen nada que ver con la realidad, indicó Peskov."La afirmación de Biden sobre Rusia como país xenófobo refleja una realidad totalmente distorsionada. ¿Acaso Rusia fuerza a sus empresas a abstenerse de firmar contratos con otras naciones? ¿Es Rusia quien a veces impone restricciones arbitrarias a ciertas compañías basadas únicamente en su nacionalidad? ¿Es Rusia quien ejerce una influencia flagrantemente ilegítima sobre terceros países para disuadirlos de hacer negocios con empresas de una nacionalidad específica? (...) No, es evidente que estas acciones no son realizadas por Rusia, sino por otro país", declaró a los periodistas.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo en su tiempo que la política de contención a Rusia, basada en las sanciones, forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente encabezada por Estados Unidos, así como señaló que las sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.Los JJOO de ParísLa denegación de la acreditación a los voluntarios rusos para los Juegos Olímpicos de París es lamentable, indicó Peskov.El vocero enfatizó que los organizadores de los Juegos Olímpicos están privando a estas personas de la ayuda de los voluntarios que mejor podrían colaborarles para hacer más agradable su estancia en la capital francesa.Peskov considera que la discriminación de los titulares de pasaportes rusos es evidente.El 8 de diciembre de 2023, el Comité Olímpico Internacional anunció que los atletas de Rusia y Bielorrusia podrían participar en los Juegos de París 2024 si reúnen determinados criterios: los deportistas y el personal acompañante, con estatus neutral, deberán abstenerse de emprender cualquier actividad relacionada con los símbolos nacionales y de expresar apoyo a la operación militar especial rusa en Ucrania, no podrán participar en la ceremonia inaugural y sus medallas no se reflejarán en el tablero.Debido a todas esas limitaciones, en los Juegos de París podrán participar 55 deportistas rusos, como máximo. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, los "funcionarios internacionales tergiversan el sentido del movimiento olímpico y socavan los cimientos del deporte internacional".Los Juegos Olímpicos de París se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto de 2024

