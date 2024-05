https://latamnews.lat/20240502/la-masacre-de-2014-en-la-casa-de-los-sindicatos-empujo-a-donbas-a-salir-de-ucrania-1150169955.html

La masacre de 2014 en la Casa de los Sindicatos "empujó" a Donbás a salir de Ucrania

La masacre de 2014 en la Casa de los Sindicatos "empujó" a Donbás a salir de Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La tragedia ocurrida en la Casa de los Sindicatos en 2014 en Odesa empujó a los habitantes de la región de Donbás a salir de Ucrania, declaró... 02.05.2024

El diplomático supuso que "una investigación exhaustiva del crimen de Odesa será posible tras el derrocamiento del régimen actual" en Kiev, al que calificó de "sucesor y encubridor de aquellos asesinos". Miróshnik afirmó además que las naciones de Occidente "llevan al menos cinco años obstruyendo por todos los medios la investigación de ese crimen". El embajador puso en tela de juicio el balance oficial de las víctimas. "No estoy seguro de que el número de víctimas (...) sea real. Lo más probable es que se trata de cifras que han resultado imposible de ocultar", señaló Miróshnik. El diplomático recordó que a los manifestantes en Odesa "los mataban a porrazos, les disparaban, los encerraron dentro y prendieron fuego al edificio". "Y no hubo ninguna investigación transparente a raíz de esos crímenes", añadió. El golpe de Estado de febrero del 2014 en Kiev provocó una gran inestabilidad en Ucrania, que había sido agravada con la decisión del nuevo Gobierno golpista de implementar por todo el país las leyes prácticamente discriminatorias hacia la población rusa. La legitimidad de las autoridades permanecía bajo cuestión aun desde el cambio de poder, por eso su aspiración con reformas antirrusas desembocó en masivas manifestaciones contra el Gobierno. Una de las ciudades donde la gente salió a las calles para demostrar su rechazo fue la ciudad sureña de Odesa. Cientos de activistas desconocieron las nuevas autoridades e instalaron un campamento en las calles. Para el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, una multitud marchó por las calles del centro de la ciudad con pancartas que decían "poder popular" y "el fascismo no pasará". Al día siguiente, la situación tomó un rumbo sangriento. Antes se habían producido enfrentamientos con nacionalistas radicales ucranianos de extrema derecha en todo el país. En Odesa, las autoridades locales, que se suponía que debían proteger a los ciudadanos, no reaccionaron prácticamente ante los disturbios en las calles. Como consecuencia, la total ausencia de fuerzas policiales fue aprovechada por grupos de radicales de derecha, ultras futbolísticos y paramilitares de la organización neonazi Pravy Sektor (Sector Derecha). Armados con palos, mazos y manoplas, decidieron atacar a los manifestantes antigubernamentales. Los activistas que intentaron proteger los derechos de la población rusoparlante de Ucrania se refugiaron en la Casa de los Sindicatos, lo que para muchos resultó ser fatal. La multitud de ultranacionalistas comenzó a tirar piedras y cócteles molotov contra el edificio, lo que provocó un incendio que se apoderó de casi todo el edificio. A los bomberos y testigos que acudieron en su ayuda se les impidió acercarse al edificio, y los que intentaron escapar del edificio en llamas fueron apaleados y rematados por los nacionalistas. Como resultado, 31 personas murieron atrapadas mientras ardía el edificio. Los cuerpos de varias víctimas fueron posteriormente profanados. En total, en los enfrentamientos fallecieron 48 personas y más de 250 resultaron heridas.

