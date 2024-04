https://latamnews.lat/20240430/igualdad-de-genero-en-ucrania-quieren-implicar-a-las-mujeres-en-el-desminado-1150135496.html

Igualdad de género: en Ucrania quieren implicar a las mujeres en el desminado

Igualdad de género: en Ucrania quieren implicar a las mujeres en el desminado

Sputnik Mundo

En Ucrania, las mujeres deberían participar más activamente en el desminado, anunció Yulia Sviridenko, ministra de Economía del país. En sus palabras, la... 30.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-30T18:37+0000

2024-04-30T18:37+0000

2024-04-30T18:37+0000

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

mujeres

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/1e/1150136820_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_fd128f819059513454aec63129e3b19a.jpg

"El nivel medio de participación de las mujeres entre todos los operadores estatales y no estatales [de la lucha contra las minas] se sitúa en torno al 30%, lo que está en consonancia con el programa de la OTAN sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Nos hemos comprometido a aumentar la participación de las mujeres entre los operadores de la lucha contra las minas", explicó Yulia Sviridenko.La ministra subrayó que la participación activa de las mujeres en el desminado contribuiría a "aumentar la velocidad y la eficacia del proceso". Poco antes, la Asociación Europea de Empresas publicó un estudio sobre el mercado laboral ucraniano, según el cual en el país hay una creciente escasez de personal en diversas profesiones que se debe en gran medida al endurecimiento de la movilización.El 16 de abril, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó la ley sobre el endurecimiento de la movilización, que entrará en vigor el 18 de mayo. El documento obliga a todas las personas susceptibles de cumplir el servicio militar a actualizar sus datos en la oficina de alistamiento militar en un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor del documento. Para ello, es necesario presentarse personalmente en la oficina de alistamiento militar o inscribirse en la oficina electrónica del conscripto, a través de la cual también se puede notificar la citación. Esta se considerará notificada, aunque el conscripto no la haya visto en persona: la fecha en que se haya estampado en el documento un sello que indique que no ha podido notificarse en persona se considerará la fecha de notificación de la citación.El proyecto de ley estipula que las personas obligadas a cumplir el servicio militar deben llevar consigo en todo momento la tarjeta de identidad militar y presentarla a la primera solicitud de los oficiales militares y policiales. Los evasores podrán ser privados del derecho a conducir un automóvil. Las condiciones de desmovilización no se especifican en el documento. Esta disposición se eliminó, lo que causó indignación entre varios diputados.Ucrania está bajo la ley marcial desde el 24 de febrero de 2022 y, al día siguiente, Volodímir Zelenski, firmó un decreto sobre la movilización general. Está prohibido que los hombres de entre 18 y 60 años salgan de Ucrania durante el periodo de ley marcial.En octubre, la revista Time citó a un ayudante del mandatario, subrayando que las filas de las tropas ucranianas se habían reducido tanto que los centros de reclutamiento militar se veían obligados a reclutar a personas con una edad media de 43 años. A su vez, The New York Times informó que Kiev estaba intentando reclutar a más mujeres en el Ejército, lo que indica que las Fuerzas Armadas ucranianas estaban sufriendo enormes pérdidas.

https://latamnews.lat/20240412/paso-muy-imprudente-por-que-kiev-elimino-de-la-ley-la-normativa-sobre-desmovilizacion-1149684005.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, mujeres