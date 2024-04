https://latamnews.lat/20240412/paso-muy-imprudente-por-que-kiev-elimino-de-la-ley-la-normativa-sobre-desmovilizacion-1149684005.html

"Paso muy imprudente": ¿por qué Kiev eliminó de la ley la normativa sobre desmovilización?

"Paso muy imprudente": ¿por qué Kiev eliminó de la ley la normativa sobre desmovilización?

La normativa sobre la desmovilización fue eliminada del proyecto de ley sobre el fortalecimiento de la movilización en Ucrania debido al temor de que esto... 12.04.2024, Sputnik Mundo

El 11 de abril, la Rada Suprema de Ucrania adoptó una ley que endurece las condiciones de la movilización del personal militar. Según medios del país, la cláusula que estipulaba la desmovilización del personal militar a los 36 meses del servicio quedó eliminada del proyecto de ley.La diputada destacó que no se habla mucho de ello, agregando que "nuestros socios en Occidente" seguían de cerca el proyecto de ley sobre movilización.Calificó la introducción de la normativa sobre desmovilización en el proyecto de ley de "un paso muy imprudente". Ucrania está bajo la ley marcial desde el 24 de febrero de 2022, al día siguiente el presidente del país, Volodímir Zelenski, firmó un decreto sobre la movilización general. Está prohibido que los hombres de entre 18 y 60 años salgan de Ucrania durante el periodo de ley marcial. En octubre, la revista Time citó a un ayudante de Zelenski subrayando que las filas de las tropas ucranianas habían reducido tanto que los centros de reclutamiento militar se veían obligados a reclutar a personas con una edad media de 43 años. A su vez, The New York Times informó que Kiev estaba intentando reclutar a más mujeres en el Ejército, lo que indica que las Fuerzas Armadas ucranianas estaban sufriendo enormes pérdidas.

