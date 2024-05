https://latamnews.lat/20240501/embajador-ruso-ante-la-onu-llama-a-realizar-investigacion-de-los-entierros-masivos-en-gaza-1150164300.html

Embajador ruso ante la ONU llama a realizar investigación de los entierros masivos en Gaza

Sputnik Mundo

ONU (Sputnik) — El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, instó a realizar una investigación independiente internacional tras el... 01.05.2024, Sputnik Mundo

internacional

"Se necesita una investigación independiente internacional para llevar a los delincuentes a la justicia", dijo Nebenzia en una sesión de la Asamblea General de la ONU. Anteriormente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió permitir inmediatamente a los investigadores internacionales el acceso a los entierros masivos en la Franja de Gaza para determinar las circunstancias de la muerte de centenares de palestinos. A finales de abril, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se negaron a realizar una investigación amplia sobre las acusaciones de supuestas fosas comunes en la Franja de Gaza, después de que la prensa estadounidense revelara la existencia de fosas con casi 400 cuerpos en los alrededores de los hospitales Nasser y Al Shifa en el enclave palestino.En los últimos días, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, han pedido a Israel que investigue "de forma exhaustiva y transparente" los informes sobre fosas comunes en el hospital Nasser, que las fuerzas israelíes asaltaron por última vez en febrero de este año.Nadav Shoshani, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo al portal de noticias Politico que su gobierno no tenía nada que investigar. "¿Investigar qué?", dijo el vocero, quien añadió que Israel ya ha investigado el asunto y ha constatado que no se ha cometido ningún delito. "Hemos dado respuestas. No enterramos a la gente en fosas comunes. No es algo que hagamos".La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) indicó el pasado 23 de abril que siguen apareciendo noticias "inquietantes" sobre fosas comunes en los alrededores de dos hospitales de Gaza donde el Ejército israelí llevó a cabo intensas operaciones, lo que ha suscitado una preocupación por la comisión de posibles crímenes de guerra."Entre los fallecidos había presuntamente personas mayores, mujeres y heridos, mientras que otros (cuerpos) fueron encontrados atados de manos (...) atados y despojados de sus ropas", declaró la portavoz de esa Oficina, Ravina Shamdasani, según un comunicado de la ONU difundido recientemente.Hasta la última semana de abril, más de 34.000 palestinos habían muerto en Gaza, entre ellos 14.685 niños y 9.670 mujeres, según la Oficina del Alto Comisionado, citando a las autoridades sanitarias del enclave. Otros 77.084 han resultado heridos y se supone que hay más de 7.000 bajo los escombros.

