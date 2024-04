https://latamnews.lat/20240427/investigar-que-crecen-las-tensiones-entre-eeuu-e-israel-por-la-guerra-en-gaza-1150065661.html

"¿Investigar qué?": crecen las tensiones entre EEUU e Israel por la guerra en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se negaron a realizar una investigación amplia sobre las acusaciones de supuestas fosas comunes en la Franja de Gaza... 27.04.2024, Sputnik Mundo

En los últimos días, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, han pedido a Israel que investigue "de forma exhaustiva y transparente" los informes sobre fosas comunes en el hospital Nasser, que las fuerzas israelíes asaltaron por última vez en febrero de este año.Nadav Shoshani, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo al portal de noticias Politico que su gobierno no tenía nada que investigar. "¿Investigar qué?", dijo el vocero, quien añadió que Israel ya ha investigado el asunto y ha constatado que no se ha cometido ningún delito. "Hemos dado respuestas. No enterramos a la gente en fosas comunes. No es algo que hagamos".Un funcionario estadounidense comentó al portal noticioso que los israelíes les han dicho que "rechazan totalmente las acusaciones", aunque a Washington "le gustaría una investigación exhaustiva y transparente de los informes".Al menos dos de los tres lugares de enterramiento fueron excavados antes de la llegada de las tropas israelíes, informó The New York Times. Pero la Defensa Civil de Gaza afirmó que sólo unas 100 personas estaban enterradas en fosas antes de la incursión de las FDI, y que se recuperaron un total de 392 cadáveres.Expertos consultados por Politico dijeron que no creen que haya rendición de cuentas si Israel se investiga a sí mismo. Mairav Zonszein, analista del International Crisis Group, afirma: "Es difícil que se produzca una rendición de cuentas o un cambio real"."Pedir simplemente a Israel que se investigue a sí mismo carece de sentido", afirmó Khaled Elgindy, director del programa sobre Palestina y asuntos israelo-palestinos del Middle East InstituteTras conocerse la noticia de las fosas comunes, el Ejército israelí declaró que sus tropas habían exhumado de forma respetuosa los cadáveres que los palestinos habían enterrado previamente mientras buscaban a los rehenes restantes. Los que no pertenecían a rehenes israelíes fueron devueltos a las fosas, dijo el Ejército. Dirigentes de la Unión Europea <(UE) y de las Naciones Unidas han pedido una investigación independiente.La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) indicó el pasado 23 de abril que siguen apareciendo noticias "inquietantes" sobre fosas comunes en los alrededores de dos hospitales de Gaza donde el Ejército israelí llevó a cabo intensas operaciones, lo que ha suscitado una preocupación por la comisión de posibles crímenes de guerra.La funcionaria añadió que cientos de cadáveres fueron "enterrados profundamente en el suelo y cubiertos de residuos", según se descubrió durante el fin de semana. Las víctimas estaban enterradas en el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el centro de Gaza, y en el Hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.Este último gran complejo sanitario era el principal centro de salud del enclave antes de que estallara la guerra el 7 de octubre y fue el foco de una incursión militar israelí presuntamente para erradicar a los militantes del grupo armado palestinos Hamás, que supuestamente operaban en su interior."Hay denuncias de que las manos de algunos de estos cadáveres también estaban atadas", dijo Shamdasani, añadiendo que podría haber "muchas más" víctimas, "a pesar de la afirmación de las Fuerzas de Defensa israelíes de haber matado a 200 palestinos durante la operación en el complejo médico de Al-Shifa".Hasta el 22 de abril, más de 34.000 palestinos habían muerto en Gaza, entre ellos 14.685 niños y 9.670 mujeres, según la Oficina del Alto Comisionado, citando a las autoridades sanitarias del enclave. Otros 77.084 han resultado heridos y se supone que hay más de 7.000 bajo los escombros.

