https://latamnews.lat/20240430/netanyahu-reta-a-la-haya-este-tribunal-no-tiene-autoridad-sobre-israel-1150144454.html

Netanyahu reta a La Haya: "Este tribunal no tiene autoridad sobre Israel"

30.04.2024, Sputnik Mundo

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, advirtió que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, no tiene autoridad sobre el Estado de...

En un discurso, reproducido a través de YouTube, dijo además que la CPI se unió a las fuerzas que buscan impedir que Israel entre a la ciudad palestina de Rafah y advirtió que sería un escándalo mundial si ese organismo emita órdenes de arresto por crímenes de guerra contra comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).Pese a la negativa intencional, incluida la de Estados Unidos, el primer ministro israelí advirtió que entrarán a Rafah, pues considera que en esa ciudad, que hace frontera con Egipto, se encuentran importantes batallones de Hamás.“Entraremos en Rafah porque no nos queda otra opción. Destruiremos allí los batallones de Hamás y cumpliremos todos los objetivos de la guerra, incluido el regreso de todos nuestros secuestrados”, agregó el funcionario.El líder israelí insistió en que la corte de La Haya no puede impedir las operaciones de Israel en la ciudad donde se calcula que hay 1,4 millones de refugiados palestinos quienes han estado huyendo de los bombardeos Israelíes y dijo que sería un escándalo histórico si la CIJ emite órdenes de arresto por crímenes de guerra contra comandantes de las FDI.“Esta será la primera vez que un país democrático, que lucha por su vida según todas las normas del derecho internacional, sea acusado de crímenes de guerra. Si esto sucede, será una mancha indeleble para toda la humanidad”, subrayó Netanyahu.Pese a la posibilidad de que autoridades de Israel puedan ser acusados de crímenes de guerra, el primer ministro adelantó que ninguna decisión en la Haya ni en ningún otro lugar perjudicará sus objetivos de guerra."Quiero dejar una cosa clara: ninguna decisión, ni en La Haya ni en ningún otro lugar, perjudicará nuestra determinación de lograr todos los objetivos de la guerra: la liberación de todos nuestros rehenes, una victoria completa sobre Hamás y la promesa de que Gaza ya no representan una amenaza para Israel", concluyó.

