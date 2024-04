https://latamnews.lat/20240429/isael-estaria-presionando-para-que-no-se-gire-orden-de-detencion-a-netanyahu-en-la-haya-1150088597.html

Israel estaría presionando para que no se gire orden de detención a Netanyahu en La Haya

29.04.2024

Según han informado medios locales, existe un temor real en los altos círculos gubernamentales israelíes de que Netanyahu reciba una orden de aprehensión por parte de La Haya. Una fuente gubernamental de Tel Aviv dijo al medio citado, bajo condición de anonimato, que en estos momentos "La Haya se centra en las acusaciones de que Israel mató deliberadamente de hambre a los palestinos de Gaza". Por ello, el Gobierno de Israel trabaja para "bloquear las temidas órdenes de detención" que podrían ser giradas por la CPI, de acuerdo con el alto funcionario consultado. Los dos organismos que estarían involucrados en tratar de impedir una posible orden son el Consejo de Seguridad Nacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores. "Estamos operando donde podemos", comentó un diplomático israelí al rotativo.Las órdenes de detención también podrían girarse en contra de otros funcionarios del Gobierno o de las Fuerzas de Defensa de Israel, precisó The Times of Israel. El país gobernado por Netanyahu inició una ofensiva a gran escala contra la Franja de Gaza desde octubre pasado, bajo el argumento de que quiere exterminar al movimiento palestino Hamás. Sin embargo, sus ataques han matado a más de 34.000 personas, la mayoría civiles, según han documentado las autoridades locales de Gaza y agencias de la ONU como la UNRWA.El 29 de diciembre pasado, el Gobierno de Sudáfrica presentó una denuncia contra Israel por presunto "genocidio" en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal de la ONU encargado de dirimir disputas entre Estados. La CPI, sin embargo, es otro órgano judicial del sistema de derecho internacional que trabaja en asuntos relacionados con lo penal en individuos, no países.

