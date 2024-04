https://latamnews.lat/20240429/washington-presionaria-a-israel-para-no-destruir-rafah-edificio-por-edificio-1150105166.html

Washington presionaría a Israel para no destruir Rafah "edificio por edificio"

Washington presionaría a Israel para no destruir Rafah "edificio por edificio"

Sputnik Mundo

Israel está en una encrucijada: atacar a gran escala la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza, para supuestamente acabar por completo con Hamás, o mejorar sus...

Washington estaría presionando a Tel Aviv para que no realice una incursión militar masiva en Rafah, puesto que ahí se encuentran más de un millón de civiles, muchos de ellos refugiados, sostiene el análisis, publicado en el diario The New York Times. En privado, las autoridades estadounidenses están siendo más tajantes y le están diciendo a Israel: "No a la invasión masiva de Rafah, y punto". El especialista asegura que la Administración Biden cree que, si Israel destruye todo Rafah, como ya hizo con grandes partes de Jan Yunis y la ciudad de Gaza, se enfrentaría al error que Estados Unidos cometido en Irak, pues supondría gobernar una Franja de Gaza destrozada y acabaría enfrentándose a una insurgencia y a una crisis humanitaria permanentes.También existe la advertencia de que si Israel destruye Rafah pese a las presiones internacionales —y de EEUU en específico—, el presidente Biden consideraría restringir ciertas ventas de armas a Israel.Además, el Gobierno de Biden, apunta el análisis, cree que una invasión israelí a gran escala socavaría las perspectivas de un nuevo intercambio de rehenes, para el que se cree hay algunos nuevos atisbos de esperanza, observa Friedman, quien ha sido ganador de tres Premios Pulitzer. De igual forma, un ataque masivo probablemente impediría las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza y forjar una nueva relación entre Israel y Arabia Saudita, dice el experto.Dicho lo anterior, señala Friedman, Tel Aviv tiene dos opciones: destruir Rafah y aislarse aún más del mundo y romper con Estados Unidos, o no hacerlo y mantener a Washington como aliado y, muy probablemente, refundar vínculos con Arabia Saudita.Varios países e incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han pedido a Israel que se abstenga de atacar Rafah por la gran cantidad de refugiados y civiles que ahí habitan y porque es la entrada de la ayuda humanitaria para los palestinos desde Egipto.La ciudad de Rafah está justo frente a la frontera con Egipto y es la principal ruta por la que la ayuda humanitaria entra en Gaza en camiones. Actualmente, la zona alberga a más de 200.000 residentes permanentes y ahora también a más de un millón de refugiados que huyeron de los ataques israelíes en el sur del enclave.

