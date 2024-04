https://latamnews.lat/20240407/eeuu-envia-armas-a-israel-de-forma-opaca-y-sostenida-1149546926.html

EEUU envía armas a Israel de forma "opaca y sostenida"

EEUU envía armas a Israel de forma "opaca y sostenida"

Sputnik Mundo

Israel recibe armas de Estados Unidos de manera continua y poco transparente, y lo seguirá haciendo así al menos hasta 2026, cuando concluya un acuerdo de... 07.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-07T00:42+0000

2024-04-07T00:42+0000

2024-04-07T06:46+0000

defensa

joe biden

israel

eeuu

hamás

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn1.img.latamnews.lat/img/07e7/0b/04/1145429119_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3df7696231d89f944d253657103fbd9f.jpg

El envío de armas desde Estados Unidos hacia Israel se ha mantenido gracias a un acuerdo desde hace décadas, que cada 10 años es refrendado por el presidente estadounidense en turno. El actual fue firmado por Barack Obama y el anterior por el también expresidente George W. Bush.El diario estadounidense agrega que, debido a una laguna legal, el Departamento de Estado no tiene que informar al Congreso ni a pueblo sobre algunos nuevos pedidos de armas realizados por Israel desde el 7 de octubre, ya que están por debajo de un determinado valor en dólares.Desde el recrudecimiento del conflicto palestino-israelí, los funcionarios del Departamento de Estado han seguido autorizando envíos de armas a Israel que son tramos de pedidos, o lo que los funcionarios llaman "casos", aprobados anteriormente por dicho Departamento y por el Congreso, frecuentemente hace años, y a menudo para la entrega en lotes durante un largo período.El acuerdo vigente por el que el presidente Biden envía armas a Tel Aviv actualmente se firmó en 2016 por un monto de 38.000 millones de dólares, que garantiza a Israel 3.300 millones de dólares anuales para comprar armas, junto con otros 500 millones anuales para la defensa antimisiles.Sin embargo, The New York Times sostiene que pese a que Biden tiene poder para limitar cualquier entrega de armas al extranjero, incluso las aprobadas previamente por el Congreso, no lo ha hecho y en contraste está pidiendo más dinero al Congreso de su país.El presidente de Estados Unidos está impulsando una petición que hizo poco después del inicio del más reciente conflicto entre Israel y Hamás de 14.000 millones de dólares en ayuda armamentística adicional para el país y las operaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo.

https://latamnews.lat/20240202/washington-no-considera-disminuir-la-frecuencia-del-envio-de-armas-a-israel-1147922056.html

israel

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, israel, eeuu, hamás, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ fuerzas armadas