"El oficialismo se anotó un triunfo": diputados aprueban la ley ómnibus de Milei

"El oficialismo se anotó un triunfo": diputados aprueban la ley ómnibus de Milei

Tras meses de idas y vueltas, la Cámara baja dio luz verde a uno de los pilares del Gobierno de Milei. El proyecto habilita la privatización de empresas...

Cuatro meses y medio después de su asunción, finalmente Javier Milei logró que el Congreso diera media sanción a su primera iniciativa legislativa. Con el crucial apoyo de bloques "dialoguistas", la Cámara de Diputados aprobó la ambiciosa ley ómnibus con la que el Gobierno busca avanzar en su programa de desregulación económica.Con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones —y tras más de 20 horas de sesión—, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue aprobada en general, y sus principales ejes —nucleados en 279 artículos— fueron ratificados en la votación en particular, con escasas modificaciones. En un comunicado, el presidente celebró el triunfo legislativo:De este modo, el oficialismo consiguió el respaldo para sus iniciativas más controversiales:Fuego cruzado"Es una gran noticia que el Gobierno haya podido sacar su primera ley. Esperamos que llegue rápidamente al Senado para que el presidente tenga las herramientas que necesita", celebró en diálogo con Sputnik Martín Goerling, senador nacional del PRO por la provincia de Misiones.El testimonio del legislador es relevante por dos motivos. Primero, exhibe con claridad la alianza del partido fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) con el oficialismo, que con apenas 38 diputados se apuntaló en su invaluable apoyo. En segundo lugar, porque ahora será el Senado el epicentro de la discusión, donde el oficialismo deberá emular el diálogo con otros bloques para convertir en ley el proyecto.En diálogo con Sputnik, el politólogo Julio Burdman consideró que "el oficialismo se anotó un triunfo: para un Gobierno que tardó cuatro meses en lograr pasar una ley, significa mucho. Después de largo tiempo, Javier Milei aceptó que debía construir alianzas con bloques disidentes para poder poner en marcha su programa".Es que, además del PRO, La Libertad Avanza contó con el apoyo mayoritario de espacios opositores considerados "dialoguistas", como el centenario partido de la Unión Cívica Radical y el bloque Hacemos Coalición Federal, directamente referenciado en los gobernadores provinciales.Por supuesto, la maratónica discusión parlamentaria estuvo atravesada por intensas discusiones. "Lo que pasó es una vergüenza. Se ha aprobado la entrega del país a las multinacionales y a los grandes monopolios. Muchos diputados van a tener que dar explicaciones de cara al pueblo", dijo a Sputnik Alejandro Vilca, diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).Según el legislador, la reforma laboral aprobada "redobla las cadenas de explotación sobre los laburantes: significa más precarización y peores condiciones de trabajo". Además, el dirigente resaltó que "las privatizaciones ya nos costaron millones de desocupados durante la década de 1990 en pleno neoliberalismo. Estamos entregando empresas estratégicas en muchos sentidos".La última palabraTras el éxito en Diputados, toda la atención pasa directamente al Senado, donde La Libertad Avanza —con apenas siete bancas— deberá alcanzar la mitad más uno de los votos (37 sobre 72) para convertir en ley el proyecto. Para ello cuenta con aliados invaluables, como el PRO (6 escaños), la Unión Cívica Radical (13) —si bien atraviesa una fuerte discusión interna— y partidos provinciales.El senador Goerling confirmó: "Vamos a votar a favor de la ley, pero sabemos que las mayorìas a conseguir son más complicadas. Prueba de esto es lo que sucedió con el DNU". La advertencia del dirigente del PRO no es menor: la Cámara Alta es la misma que rechazó el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) semanas atrás, amenazando la supervivencia del mismo.Al otro lado del río, el diputado Vilca denunció que "el Gobierno ya está empezando a comprar voluntades en el Senado, gracias a la complicidad de los dirigentes. El pueblo trabajador tiene que salir y repudiar lo que hoy se hizo en el Congreso. Hay que movilizarse para frenar esta ley".La respuesta sindicalQue la reforma laboral haya obtenido la media sanción a horas del Día Internacional del Trabajador es un dato que no pasó inadvertido por los dirigentes sociales. "Lo de hoy fue prácticamente una provocación. Se avanzó contra los derechos más básicos de los asalariados en la previa del Día del Trabajador", denunció Vilca.Si bien la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que saldrá a las calles el 1° de mayo para reclamar contra la ley aprobada, el acto es apenas una instancia más de un extenso plan de lucha iniciado en la masiva marcha en defensa de las universidades públicas, que culminará el 9 de mayo con la segunda huelga general contra el Gobierno de Milei.Según Burdman, la protesta llevada a cabo por estudiantes, y respaldada por el gremialismo, "fue muy importante, y marcó un claro límite al Gobierno. Pero creo que no puede extenderse a muchos otros temas: no fue una marcha opositora a todos los flancos, sino que se cerró sobre la educación pública, que es un capítulo muy sensible en el imaginario social"."Puede haber otras oposiciones en distintos ejes, pero no creo que haya un tema que nuclee todas las resistencias al Gobierno. El problema central de Milei es que el poder adquisitivo de los salarios sigue cayendo, y aún no encuentra el piso. Ese es el desafío central del oficialismo, más allá de lo que suceda con la ley", apuntó el analista.

