Argentina buscaría limar asperezas con China por necesidad de fondos

Reflotar el swap y limar las asperezas surgidas entre Argentina y China son los principales objetivos del viaje que la canciller argentina, Diana Mondino, emprendió al gigante asiático. La visita, que comenzó el domingo 28 de abril, se concreta luego de meses en los que el Gobierno de Javier Milei tuvo gestos de antipatía hacia Pekín y acercamientos hacia EEUU y Taiwán.Además de un encuentro con empresarios chinos, la agenda de Mondino incluyó encuentros con el vicepresidente chino, Han Zheng, el gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Pan Gongsheng, y otras autoridades del Gobierno chino dedicadas al Comercio. Según consignó la Cancillería argentina en un comunicado, la reunión con Pan Gongsheng incluyó, entre otros temas, "la identificación de áreas técnicas para completar las revisiones contempladas bajo el acuerdo del swap".En diálogo con Sputnik, el experto en negocios internacionales Marcelo Robba destacó que conseguir una extensión del swap, una línea de crédito que Argentina había acordado con China durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) pero que había quedado en suspenso tras la asunción de Milei.Robba, integrante del Grupo de Estudios sobre China de la Universidad Nacional de Rosario, explicó que el Gobierno de Argentina llegó a activar 4.900 millones de dólares del primer tramo del swap. Además de necesitar refinanciar el repago de estos 4.900 millones, renovar el instrumento, incluso si no se activa, sería relevante para fortalecer las reservas del país sudamericano, subrayó.El analista admitió que si bien el Gobierno de Milei "no es un gran impulsor de este instrumento y menos con China", debe ser "pragmático" en este campo y buscar su renovación para poder hacer frente a los compromisos financieros del país.Robba apuntó que, si bien el hermetismo chino hace difícil prever qué postura tomará el Gobierno de Xi Jinping con respecto al pedido argentino, es probable que acepte continuar con el mecanismo de financiación a Argentina. "China todavía tiene intereses con Argentina y eso se va a mantener más allá de las diferencias y los distanciamientos políticos", dijo.En efecto, desde su llegada al poder, Milei y su Gobierno han tenido varios gestos de desprecio al gigante asiático, desde asegurar que no mantendría relaciones comerciales porque no quiere "hacer negocios con ningún comunista", hasta tener acercamientos y encuentros con representantes de Taiwán, en contra de la política de una sola China.La más reciente de las rispideces se dio cuando el propio presidente ordenó una inspección en la base espacial que China y Argentina comparten en la provincia de Neuquén, alegando que el gigante asiático realiza actividades militares no autorizadas. Las sospechas de Milei coincidían con acusaciones hechas por la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, que fue recibida por el presidente argentino en el sur del país.Robba admitió que el episodio con la base espacial en Neuquén "causó bastante malestar" en el Gobierno chino, al igual que la suspensión de obras en las represas hidroeléctricas financiadas por Pekín o los contactos entre parlamentarios oficialistas argentinos y enviados de Taiwán.Política y diplomacia, claves para reconstruir la relaciónPor ese motivo, el experto remarcó que, además de las negociaciones específicas sobre el swap, la visita de Mondino tuvo como otro de sus objetivos principales "suavizar las tensiones políticas que existen" entre ambos países.En ese sentido, Robba explicó que, a diferencia de las posibles inversiones de países de EEUU en los que lo mayormente relevante es "el cálculo económico", para las empresas chinas "la cuestión política es preponderante".El experto recordó que los factores políticos pesan a favor cuando el gigante asiático propone agendas de "cooperación e integración" con Argentina alrededor de sus inversiones. Un ejemplo, mencionó, es que China haya ofertado instalar una planta de baterías de litio en el país como una forma de fortalecer sus ofertas frente a competidores en ese campo como EEUU, Europa, Australia o Corea del Sur. De la misma manera, China ha abierto canales para que productos argentinos puedan llegar a su mercado, intentando morigerar el déficit comercial que el país sudamericano tiene frente al asiático. "Esas cosas corren por carriles políticos", sintetizó el analista.En cualquier caso, Argentina sigue siendo "un país estratégico para China" porque, observó Robba, "le resuelve problemas importantes como el alimento y la energía, particularmente por el litio".Robba especuló con que Milei "no se va a oponer" a que se reactiven este tipo de acuerdos, aunque remarcó que "si no se abordan los temas que China pone en la agenda, posiblemente se vean afectados algunos proyectos".

