Llevar gas de Argentina a Brasil, el ambicioso proyecto de Paraguay

27.04.2024

El interés de Brasil de abastecerse con gas producido en el yacimiento argentino de Vaca Muerta despertó el interés de Paraguay, que parece dispuesto a construir un gasoducto que conecte a los dos gigantes sudamericanos a través de su territorio. El proyecto, defendido por el presidente, Santiago Peña, permitiría a Paraguay hacerse de ganancias y una parte del gas transportado.La intención de adquirir gas natural argentino para hacer frente a la demanda brasileña durante el invierno es manejada desde hace meses por el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva y por la petrolera Petrobras, que este 26 de abril suscribió un memorando de entendimiento con la empresa estatal argentina Enarsa para avanzar en acuerdos de intercambio de gas durante los próximos tres años.Si bien en un principio Argentina y Brasil evaluaban utilizar el gasoducto Gasbol, que conecta a Bolivia con Brasil, considerando que la obra tenía actualmente una capacidad ociosa que permitía sumar el gas producido en Vaca Muerta y transportado hacia el norte argentino. Sin embargo, en las últimas semanas Paraguay parece cada vez más interesado en ser parte de la conexión.La experta, especializada en política exterior paraguaya, explicó que el presidente paraguayo busca en su política exterior las soluciones para algunos problemas del país como la generación de empleo a través de inversión productiva.Heduvan apuntó que, de la misma manera que el mandatario busca atraer inversión financiera en infraestructura para hacer de Paraguay un "hub logístico" regional, también quiere concretar el gasoducto entre Argentina y Brasil para posicionar al país como "un hub energético".Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía de Paraguay, confirmó el interés paraguayo al medio argentino La Política Online, destacando que el gasoducto podría correr en paralelo al Corredor Bioceánico, una ruta que uniría de forma terrestre los puertos de Brasil con los de Chile. Al ingresar en territorio brasileño, el gasoducto se uniría con el GasBol, ya en su tramo final.El mismo medio consignó que el proyecto todavía es incipiente pero ha sido tocado en las recientes reuniones que mantuvieron los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Argentina, Diana Mondino; y entre el canciller paraguayo, Ruben Ramírez Lescano, con el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira de Oliveira.Heduvan indicó que el transporte del gas le permitiría a Paraguay cobrar un canon, aunque remarcó que el proyecto "va más allá de eso" para el Gobierno de Peña.Bolivia, el principal competidorPor supuesto, pretender avanzar en este proyecto pondría a Paraguay en directa competencia con Bolivia, el socio natural que tanto Argentina como Brasil habían tenido en cuenta en primer lugar para la obra.En abril de 2023, el presidente de la estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, dijo en un evento ante empresarios del sector que "uno de los mayores problemas de Vaca Muerta es el transporte y Bolivia tiene una de las llaves para la solución".En declaraciones consignadas por el sitio Econojournal, Dorgathen consideró que el gas argentino no constituía una amenaza para el gas boliviano sino que lo complementaba, dado la creciente demanda existente en Brasil.Sabedor de la competencia con Bolivia, Bejarano aseguró a La Política Online que "en Brasil hay preocupación por el agotamiento de las reservas gasíferas de Bolivia" y hasta puso en duda que el país vecino mantenga reservas para consumo interno después de 2031. De todas maneras, quiso evitar la confrontación directa: "No son cosas que nos atañen como país. Vimos una oportunidad para conectar al productor con el consumidor y de hacer el trazo más corto, más económico y más conveniente".¿Qué empresas estarán detrás del proyecto?El avance del proyecto también genera interés en grandes empresas, atraídas por la posibilidad de encargarse de la construcción de, al menos, los 520 kilómetros que recorrería el gasoducto en territorio paraguayo.El artículo de La Política Online asegura que funcionarios del Gobierno paraguayo ya mantuvieron contactos con el Grupo Techint, un conglomerado argentino que ya participó de la construcción de gasoductos en Argentina, entre ellos el gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte, destinado a abastecer a las provincias del norte argentino. También hubo contactos con la multinacional Pluspetrol, que ya opera bloques de extracción de gas en Vaca Muerta.En tanto, a comienzos de abril medios paraguayos consignaron el interés de la consultora internacional de origen noruego Rystad Energy, cuyos representantes se reunieron con el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Javier Gímenez, y el propio Bejarano. Según el medio Última Hora, Bejarano contó que en el encuentro se analizaron "las distintas opciones y variables que tiene esta consultora internacional en coordinación con el trabajo que estamos realizando" en función del gasoducto.Heduvan aclaró, de todos modos, que "todavía no hay información concreta sobre capitales extranjeros o inversiones" que se vinculen con el gasoducto entre Vaca Muerta y Brasil."Recientemente, el gobierno paraguayo anunció la posibilidad de que capitales de Emiratos Árabes Unidos financiaran inversiones en infraestructura en varios ámbitos, entre ellos el sector aeroportuario, en el Corredor Vial Bioceánico y la hidrovía Paraguay-Paraná. Sin embargo, todavía es muy reciente para saber de dónde vendrá el financiamiento para este nuevo proyecto", explicó.

