Reunión Brasil-Argentina: "Es pronto afirmar que las relaciones son estables"

Tras meses de enfrentamientos y diferencias ideológicas, el 15 de abril, Brasil recibió la primera visita oficial de un representante del Gobierno argentino... 16.04.2024, Sputnik Mundo

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/10/1149778829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18e1727086573765cebe383f18c9c904.jpg

Con una intensa agenda en Brasilia, la ministra de Exteriores argentina, Diana Mondino se reunió con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, y con el vicepresidente Geraldo Alckmin.A pesar de la señal positiva enviada al Gobierno brasileño con la visita de Mondino, aún es pronto para afirmar que las relaciones Brasil-Argentina son estables, señala a Sputnik la politóloga, investigadora del Observatorio Político Sudamericano (OPSA) y doctoranda en el Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Beatriz Bandeira de Mello.La visita de los altos funcionarios se produce en un "momento delicado", tras la reciente reunión del presidente argentino, Javier Milei, con el empresario Elon Musk, apunta la analista política. "En ese encuentro, Milei ofreció a Musk su ayuda en el caso que involucra al ministro de Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, y a las investigaciones sobre las actividades de las llamadas milicias digitales en Brasil", recuerda. Durante los Gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil también se tensaron las relaciones entre las dos mayores potencias de Suramérica, señala. La situación comenzó a revertirse con el inicio del tercer mandato del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, lo que estuvo a punto de llevar a Buenos Aires a formar parte de los BRICS, algo que Milei rechazó el 2024, apunta la experta."Como ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino afirmó en un comunicado que la relación bilateral es una 'verdadera política de Estado para ambos países', lo que demuestra la importancia de Brasilia para Buenos Aires más allá de las declaraciones de Milei", explica Bandeira de Mello.Entre los temas abordados en la reunión con Vieira estuvieron la infraestructura fronteriza, la cooperación en energía y defensa, así como la integración y la hidrovía Paraguay-Paraná."Brasil puede actuar como mediador en la cuestión de la hidrovía Paraguay-Paraná, por ejemplo, ya que Argentina y Paraguay tienen desacuerdos en cuestiones relacionadas con el cobro de tarifas fluviales", indica la analista. La ministra Diana Mondino también presentó la propuesta de establecer un mecanismo de cooperación en materia fluvial, además de mencionar la complementariedad energética y nuclear, agrega. "El tema de la integración, especialmente el papel del Mercosur, también es algo que debe ser discutido entre Brasil y Argentina, ya que ambos Gobiernos tienen posiciones diferentes sobre el bloque", analiza Bandeira de Mello."Intentando mantener lo que ha explotado por debajo"Vieira y Mondino intentan "mantener lo que ha explotado por debajo" de la relación principalmente política entre los dos países, afirma a Sputnik el doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Lucho Karamaneff."Y por eso vemos la insistencia de Mondino y Vieira en hablar de políticas de Estado. Esto implica que lo que encontraremos a partir de ahora podría ser más que una política de progreso y desarrollo, podría ser una política de mantenimiento y apoyo. No hay interés en detonar completamente la relación. No hay interés y tampoco hay posibilidad. El principal socio comercial de Argentina es Brasil, y la relación con Argentina también es importante y significativa para Brasil", argumenta.Al igual que Bandeira de Mello, el experto cree que la reunión no traerá muchos avances al principio, sobre todo en materia de integración. "Es algo que siempre ha sido difícil, incluso con Gobiernos con orientaciones similares. En este contexto, es aún más complejo [...]. Tenemos un presidente en Argentina que siempre intensifica el discurso. Es importante subrayarlo, intensifica el discurso. En otras cuestiones, Argentina está subordinada, y en términos comerciales depende de Brasil. En este contexto, lo que podemos ver es que la relación y el vínculo también son precarios. Hoy [el 15 de abril] hablaron de una posible reunión en algún momento entre Milei y Lula, sin confirmación. Esto me parece que está en juego por las constantes fricciones que ya se han producido en la relación y, sobre todo, por el posicionamiento internacional", explica Lucho Karamaneff.El experto en las relaciones internacionales también se refirió a la agenda antagónica en la escena internacional tras el inicio del Gobierno de Milei en diciembre del 2023.¿Cuál es la relación económica entre Brasil y Argentina?La visita de la ministra argentina de Exteriores comenzó con una reunión con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, en el Palacio de Itamaraty, en Brasilia. Tercer socio comercial de Brasil, las exportaciones a Argentina representaron el 2023 el 5,11% de la balanza nacional, solo por detrás de China y EEUU.En noviembre, tras las elecciones en Argentina, marcadas por los enfrentamientos entre el entonces candidato Javier Milei y el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, Diana Mondino visitó Brasil para intentar aliviar las tensiones entre ambos Gobiernos, el mismo objetivo de la agenda actual.Los proyectos entre Brasil y Argentina son "independientes y superiores" a cualquier gestión, como la posible asociación para importar gas producido en la provincia argentina de Vaca Muerta, de acuerdo con la ministra.Está previsto que el oleoducto que lleva el combustible a Buenos Aires se amplíe a territorio brasileño, con financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes).Sobre la polémica más reciente, cuando en una reunión con el empresario Elon Musk, el presidente Milei ofreció ayuda ante las demandas que la red social X (antes Twitter) enfrenta en Brasil, Mondino aseguró que el país no intervendrá. "Confiamos en la justicia de cada país. Defendemos la libertad de expresión en todos los sentidos", subrayó.Vieira destacó que la primera visita oficial del Gobierno argentino tiene "un significado político esencialmente muy importante, de diálogo intenso y profundo sobre una serie de cuestiones del mayor y más inmediato interés para ambos países".A continuación, Diana Mondino se reunió con el vicepresidente brasileño, que también es el ministro de Desarrollo, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin. Los altos funcionarios discutieron estrategias para el fortalecimiento del Mercosur y la ampliación de los acuerdos comerciales dentro del bloque. Alckmin también destacó que la mayor parte de los 28 mil millones de dólares en productos exportados a Argentina el 2023 provino de la industria brasileña."Argentina es un socio, compañero y amigo de Brasil, con quien tenemos una relación estrecha desde hace mucho tiempo y con oportunidades de cooperación en todas las áreas. La relación bilateral Brasil-Argentina es estratégica y debe ser profundizada (...). Necesitamos ampliar el comercio y firmar acuerdos en el ámbito del Mercosur para promover las exportaciones, aumentando los empleos en nuestra región y generando más ingresos", enfatizó Alckmin.

