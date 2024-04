https://latamnews.lat/20240429/amlo-asegura-que-eeuu-busca-fortalecer-a-la-oposicion-en-mexico-para-infiltrarse-en-el-pais-1150099683.html

AMLO asegura que EEUU busca fortalecer a la oposición en México para infiltrarse en el país

AMLO asegura que EEUU busca fortalecer a la oposición en México para infiltrarse en el país

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Estados Unidos, especialmente el Departamento de Estado, impulsa a los grupos opositores al... 29.04.2024, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano fue cuestionado sobre si consideraba que la agencia encabezada por Antony Blinken estaba fuertemente ligada a quienes no son afines a la cuarta transformación.Según López Obrador, Washington realiza estas acciones a través de organizaciones como Mexicanos contra la corrupción, encabezada por Claudio X. González.De igual manera, el jefe de Estado de México recordó que, durante el sexenio del expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), se aplicó una estrategia donde un grupo de marinos del país latinoamericano viajaron a EEUU para ser entrenados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el combate contra el narcotráfico.Pero "desde la embajada de EEUU en México se les ordenaba a los marinos mexicanos qué hacer. Eso ya no sucede porque es violatorio de nuestra soberanía. Hay quienes añoran ese tiempo y, como ya no pueden, ¿a qué se dedican? A tirar lodo, a querer llenarnos de fango [las agencias estadounidenses] porque no tienen control", acusó.Recientemente, López Obrador ha sostenido varias confrontaciones con Washington, especialmente con el Departamento de Estado, a raíz de su informe anual sobre derechos humanos, donde expuso que el país latinoamericano frenó las investigaciones y juicios en contra de personas que presuntamente cometieron homicidios, secuestros o extorsiones.El 23 de abril, el presidente de México respondió a Washington, exigiendo que la nación norteamericana respete la soberanía del territorio mexicano.Ante ello, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, declaró que ese informe no constituye una violación del derecho internacional.

