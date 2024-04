https://latamnews.lat/20240428/eeuu-puede-trasladar-su-deficit-porque-tienen-la-maquinita-de-los-dolares-1150066902.html

EEUU puede trasladar su déficit porque tienen la "maquinita de los dólares"

EEUU puede trasladar su déficit porque tienen la "maquinita de los dólares"

Sputnik Mundo

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, hizo este 27 de abril una dura crítica a la gestión del actual mandatario del país sudamericano... 28.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-28T00:56+0000

2024-04-28T00:56+0000

2024-04-28T00:56+0000

javier milei

cristina fernández de kirchner

argentina

eeuu

américa latina

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/05/1a/1139871728_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a0edfb90e8b1ed3aba885a27c9621767.jpg

Al hablar en público en el marco de la inauguración de un microestadio que llevará el nombre de Néstor Kirchner en la provincia de Quilmes, la también exvicepresidenta criticó las exclamaciones de Milei quien la semana pasada dijo que se había registrado un superávit fiscal en el primer trimestre de 2024.De acuerdo con la política peronista, solo tres países en el mundo tienen superávit fiscal: Dinamarca, Noruega y ahora se acaba de sumar Australia.La semana pasada, Milei informó en un mensaje en cadena nacional desde la Casa Rosada que sector público nacional registró en el mes de marzo un superávit financiero de 275.000 millones de pesos el primer trimestre del año.Milei sostuvo que el superávit fiscal es la piedra angular desde la cual se construye "la nueva era de prosperidad en Argentina".Según expresó el presidente en cadena nacional, el déficit fiscal se hizo de una manera sustentable: "Destacamos la reducción del 76% de las transferencias a las provincias, un sistema tóxico. Una reducción del 87% en la obra pública, vinculada al festival de corrupción. Estas serán transferidas al sector privado"."Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia. El déficit cero es un mandamiento", remarcó Javier Milei.Este sábado, Fernández aseguró que se habían logrado estas cifras porque el Gobierno había dejado de pagar obra pública, de transferir dinero a la universidades, entre otras medidas.De acuerdo con Fernández de Kirchner, hay en la actualidad 2.308 obras suspendidas por el actual gobierno y 119 obras paralizadas en universidades en todo el país.Según la política peronistas, Milei pudo haber ganado con legitimidad en las elecciones del año pasado, pero, dijo, también se necesita legitimarse en los resultados de la gestión."El presidente debe comprender que debe dar un golpe de timón en esta política económica", afirmó en el discurso más duro contra la gestión de Javier Milei desde que el presidente "libertario" tomó posesión del cargo el pasado 10 de diciembre.Más tarde, Milei respondió en redes sociales que "la gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero"."El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De que sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron ", añadió el jefe de Estado.

https://latamnews.lat/20240426/aumenta-a-51--la-poblacion-argentina-que-no-accede-a-algun-servicio-publico-esencial-1150018891.html

https://latamnews.lat/20240426/la-masiva-movilizacion-estudiantil-en-argentina-marco-un-limite-al-ajuste-de-milei--1150020082.html

argentina

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

javier milei, cristina fernández de kirchner, argentina, eeuu, 📈 mercados y finanzas