Aumenta a 51% la población argentina que no accede a algún servicio público esencial

Aumenta a 51% la población argentina que no accede a algún servicio público esencial

26.04.2024

"El 51% de las personas no accede a algún servicio", consignó la Encuesta de Población Activa (EPH). El dato muestra un retroceso respecto a la situación registrada hace un año, cuando el 50% de la población no accedía a alguno de estos servicios esenciales. De acuerdo a la encuesta realizada en 31 centros urbanos, el 38,1% de la población argentina no posee acceso a la red pública de gas, el 30,7% no tiene cloacas y el 11,7% carece de agua corriente. El trabajo del Indec muestra que el 5.6% de los habitantes en Argentina vive en zonas cercanas a basurales, y el 8,1% de la ciudadanía habita en zonas inundables. En un país que tiene una población estimada de 46,6 millones de habitantes, según el estudio, el 8,5% habita en viviendas cuyos materiales son de calidad insuficiente, mientras que otro 13,8% tiene como hogar viviendas "cuyos materiales poseen una calidad parcialmente insuficiente". El 63,3% de las personas son propietarias de la vivienda y el terreno en el que viven, mientras que otro 6,4% son solo dueños de la casa. En contrapartida, el 18,6% de los hogares son inquilinos y arrienda la vivienda, y otro 9,4% son ocupantes, tengan o no permiso. Salud y educación Por otra parte, el 2,2% de la población argentina vive en condiciones de hacinamiento crítico, con más de tres personas por habitación. En cuanto a la atención médica, el 32,4% de la población no recurre a una cobertura privada de salud y se atiende en la sanidad pública. Asistencia escolarEn cuanto a la educación, el 0,9% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años no acuden a ningún centro educativo, pese a que la asistencia es obligatoria en Argentina para esa franja de edad. Este porcentaje es 1,4 puntos porcentuales más bajo que en el semestre pasado, cuando la inasistencia era del 2,3%. En la franja de la población que tiene entre 18 y 24 años, el 51,3% asiste a un centro educativo y el 74,1% de todos ellos se instruye en el sistema universitario o superior. De la otra mitad de jóvenes que no asiste a ningún establecimiento educativo, el 27,2% no llegó a terminar los estudios secundarios, en tanto el 54% sí lo finalizó. La encuesta se realizó en el segundo semestre de este año en 31 aglomerados urbanos, donde viven 29,5 personas.

