Los grandes fabricantes de armas de EEUU ganan con la crisis ucraniana y sobrecargan al Pentágono

Los grandes fabricantes de armas de EEUU ganan con la crisis ucraniana y sobrecargan al Pentágono

27.04.2024

Antes de aprobar el último paquete de 61.000 millones de dólares, el Congreso estadounidense había aprobado cuatro proyectos de ley de gasto para Ucrania por un total de 113.000 millones desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. La mayor parte de toda la iniciativa de gasto, es decir, 61.800 millones de dólares (54,7%), procedió del Departamento de Defensa estadounidense, que concedió a sus principales contratistas nuevos y lucrativos acuerdos.Aun así, los 61.800 millones de dólares resultan insignificantes en comparación con el presupuesto de casi un billón de dólares del Pentágono, que representa aproximadamente el 40% de los gastos militares de los países de todo el mundo, según se desprende del informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) para 2023.Los cinco grandes contratistas de defensa de EEUU —Lockheed Martin, RTX (antes Raytheon), Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics— parecían estar preparados antes de que se pusiera en marcha la operación militar especial rusa.En enero de 2022, los principales contratistas de armamento estadounidenses alabaron el deterioro de la paz y la seguridad mundiales como una oportunidad de negocio para sus inversores y empleados. En particular, el director ejecutivo de Raytheon, Greg Hayes, declaró que un posible conflicto militar de Ucrania y las tensiones en la región de Asia-Pacífico crean "oportunidades para las ventas internacionales".Por su parte, el consejero delegado de Lockheed, James Taiclet, pronosticó que los 740.000 millones de dólares del Pentágono en defensa seguirán creciendo en 2023 debido a la creciente inestabilidad.De hecho, las acciones de las cinco grandes compañías han experimentado un crecimiento impresionante durante el primer año de la operación militar especial rusa. Según el Quincy Institute for Responsible Statecraft, las acciones de Lockheed Martin, RTX, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics habían aumentado su valor un 12,78% de media entre febrero de 2022 y febrero de 2023. El centro analítico descubrió que sus acciones, de media, superaban al S&P 500 en un 17,82%, al índice compuesto Nasdaq en un 23,88% y al Promedio Industrial Dow Jones en un 12,71%.Los contratistas de defensa cobran de más al Pentágono para ganar más dineroDetrás de los beneficios declarados por los contratistas de defensa estadounidenses hay más de lo que parece. A principios de este año, los legisladores demócratas dieron la alarma que las cinco principales compañías le estaban inflando los precios al Pentágono con el fin de aumentar aún más sus beneficios.El senador estadounidense por Vermont Bernie Sanders señaló en particular a RTX Corporation, que ha multiplicado "por siete el precio de sus misiles Stinger desde 1991", haciendo que el Pentágono pague más de 400.000 dólares para reemplazar cada misil enviado a Ucrania.En mayo de 2023, CBS News publicó los resultados de una investigación de seis meses sobre "lo que solo puede describirse como un aumento abusivo de precios por parte de los contratistas de defensa estadounidenses". El medio reveló que el Pentágono ha estado pagando de más por casi todo, desde radares, misiles y helicópteros hasta las tuercas y tornillos. Y lo que es peor, esta preocupante tendencia comenzó mucho antes del conflicto de Ucrania.En las palabras de Sanders, "el Pentágono también tiene una gran parte de culpa".En 2023, el Departamento de Defensa suspendió su sexta auditoría tras ser incapaz de rendir cuentas del 63% de sus 3,8 billones de dólares en activos, agregó el legislador. Por lo tanto, no es de extrañar que los contratistas de defensa sobrecarguen habitualmente al Pentágono —y al contribuyente estadounidense— entre un 40% y un 50%, argumentó.Para complicar aún más las cosas, una parte de estos beneficios inesperados vuelve a los políticos estadounidenses a través de los grupos de presión de los fabricantes de armas. Según la organización OpenSecrets, las cinco grandes compañías gastaron casi 140 millones de dólares en grupos de presión del Gobierno federal en 2023.Los demócratas expresaron su preocupación por el hecho que la industria militar estadounidense esté ahora dirigido por solo cinco corporaciones que utilizan su monopolio para recibir enormes beneficios. Por alguna razón, Bernie Sanders y los progresistas demócratas de ideas afines siguen aprobando el esfuerzo bélico del presidente estadounidense, Joe Biden, en Ucrania, contribuyendo así al ciclo de violencia y puro acaparamiento de dinero.

