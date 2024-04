https://latamnews.lat/20240427/misiles-patriot-espanoles-para-kiev-viejos-y-al-servicio-electoralista-de-biden-no-cambian-nada-1150049274.html

Misiles Patriot españoles para Kiev: viejos y al servicio electoralista de Biden, "no cambian nada"

27.04.2024

España enviará a Ucrania varios misiles antiaéreos de largo alcance para los sistemas antiaéreos Patriot antes de que finalice el mes de abril, anunció el día 26 la ministra de Defensa española, Margarita Robles, en el transcurso de una reunión telemática del Grupo de Contacto sobre Ucrania, también denominado Grupo Ramstein.La reunión había sido convocada por el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, y en ella también participó Volodímir Zelenski, a quien Robles le aseguró que el citado armamento llegará a la base logística de la OTAN en Polonia "dentro de cuatro días". Sin embargo, España no podrá entregar, sino, un número limitado de estos misiles, habida cuenta de su reducido surtido en los almacenes del Ejército español y su alto costo.En cuanto al estado de las donaciones españolas de otros armamentos, la ministra informó de la entrega, el día 25, de una nueva remesa de munición de artillería de grueso calibre, a la que seguirán otros envíos de munición de 155 y 120 mm los próximos meses.Los envíos previstos para los próximos dos meses incluyen también "ametralladoras ligeras y pesadas, vehículos logísticos protegidos sobre ruedas, vehículos acorazados de infantería, armamento contra carro y obuses de artillería de campaña", según se expone en el comunicado oficial del Ministerio de Defensa al término de la reunión. A estos envíos seguirá el suministro de "diversos sistemas de vigilancia antiaérea y estaciones de armas remotas para defensa contra drones", en principio de fabricación española.Robles, que durante la videoconferencia estuvo acompañada por el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de Política de Defensa, también confirmó que la preparación de nuevos carros de combate Leopard 2A4 españoles para transferir a Ucrania avanza "según lo planeado" y que las primeras unidades estarán listas antes del final de junio.¿Qué repercusión tendrán?España ha accedido a entregar a Ucrania este sistema de armas ante la presión de la OTAN y la UE para que los países europeos que posean este tipo de armamento lo envíen a Kiev a fin de mejorar su defensa antiaérea.Recordamos que las baterías Patriot están integradas por una estación de control, una planta de suministro de energía, un radar que opera en conexión con el sistema y las baterías en sí, que cuentan entre 6 y 8 lanzadores de misiles cada una. Los misiles MIM-104 miden más de cinco metros de largo, alcanzan una velocidad de Mach 5, poseen un alcance efectivo de 70 kilómetros y supuestamente pueden abatir objetivos a alturas de hasta 24 kilómetros. Sin embargo, ¿podrán contribuir positivamente en los combates? Y lo más importante, ¿qué supone para España esta nueva implicación en el conflicto?"Que nadie se piense que los misiles Patriot van a cambiar las cosas, sean los españoles u otros. De hecho, no lo han hecho antes. Los Patriot han demostrado su mediocridad", asegura a Sputnik el analista geopolítico Fernando Moragón, que recuerda que el ejército ruso ha logrado destruir varios sistemas Patriot y otros sistemas antiaéreos "con rapidez". A su juicio, los estragos causados en las posiciones ucranianas por el uso de bombas FAB con kits de guiado y planeo UMPK de diverso tonelaje, ha resultado nefasto para la supervivencia de este sistema antiaéreo. Y explica por qué.Por su parte, el director del Instituto Español de Geopolítica, Juan A. Aguilar, califica la decisión de donar este tipo de armamento a Ucrania de "disparate mayúsculo". En conversación con Sputnik, Aguilar denuncia la "irresponsabilidad" por parte del Gobierno de España de deshacerse de varios elementos del "arma más estratégica para defensa antiaérea que tiene el país", pues el resto de sistemas a disposición del Ministerio de Defensa tienen un menor alcance y son tecnológicamente inferiores. "Como los Hawk de los años 60, de los que ya se enviaron algunos", recuerda.España solo cuenta con tres baterías de misiles Patriot. "Son todas de segunda mano y compradas a Alemania a partir de 2004", explica Aguilar, que añade que junto con las lanzadoras se compró una cincuentena de misiles. Una de las baterías Patriot españolas es intocable, pues se halla desplegada en Adana (Turquía) y supuestamente cubre necesidades de seguridad para los intereses de la OTAN en Oriente Medio. Las dos restantes están emplazadas en la base militar de Bétera, en Valencia. Una sirve al propósito del adiestramiento de sus dotaciones y la otra es "la única operativa para la defensa aérea del territorio español", subraya Aguilar.¿Ganar tiempo hasta las elecciones de EEUU?Los especialistas consultados subrayan la escasa influencia en el campo de batalla que habrán de tener los misiles de los sistemas Patriot donados por España. Antes bien, circunscriben su entrega a los intereses electorales del Partido Demócrata de los EEUU, cuyo Senado finalmente ha ratificado una partida de 61.000 millones de dólares para Kiev.Pero es un dinero que tampoco repercutirá a favor de Ucrania y la OTAN, advierte F. Moragón. "Básicamente, porque la mayor parte se va a quedar en los EEUU para reponer el armamento que ya ha sido entregado a Ucrania. Lo que pretende Biden es alargar la agonía de Ucrania hasta pasadas las elecciones", afirma. Después Ucrania será abandonada a su suerte o puesta en manos de los europeos. "Porque en 2025 EEUU pondrá a China en su punto de mira".Cabe preguntarse si España incrementa el riesgo de confrontación con Rusia tras redoblar sus entregas de armas a Ucrania. Pero puesto que desde Alemania ya se reconoció la implicación sobre el terreno de fuerzas y especialistas de países de la OTAN para operar sistemas de armas complejos, y toda vez que el presidente francés Emmanuel Macron anunciase la posibilidad de enviar varios miles de sus soldados a Ucrania, recibiendo la correspondiente advertencia por parte de Rusia de que entonces se convertirían en objetivos a abatir, es poco probable que la donación misilística española añada más tensión. Así lo estima Fernando Moragón, que, no obstante, prevé un momento decisivo en el conflicto a cuenta de un problema existencial de la propia OTAN.Si, como es previsible, ocurre tal desenlace, el resultado sería catastrófico también para la UE, devenida ya en el "brazo financiero de la OTAN", en expresión de Moragón. "Se produciría la caída de ambas organizaciones, que desde mi punto de vista deberían haber desaparecido hace tiempo, pues pertenecen a un periodo histórico que ya ha terminado. Son organizaciones disfuncionales que solo crean problemas y no solucionan ninguno", concluye este especialista.

