https://latamnews.lat/20240425/no-afectara-en-nada-eeuu-asigna-dinero-a-kiev-solo-para-salvar-su-reputacion-1149999756.html

"No afectará en nada": EEUU asigna dinero a Kiev solo "para salvar su reputación"

"No afectará en nada": EEUU asigna dinero a Kiev solo "para salvar su reputación"

Sputnik Mundo

La mayor parte del dinero proyectado en la nueva ley de defensa nacional que contiene asistencias a Kiev se quedaría en EEUU, declaró a Sputnik el cineasta... 25.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-25T13:11+0000

2024-04-25T13:11+0000

2024-04-25T13:11+0000

internacional

💬 opinión y análisis

ucrania

🌍 europa

rusia

eeuu

joe biden

📰 suministro de armas a ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/19/1150000573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5a273c5d97d3854913ef727cdd43202.jpg

De acuerdo con Tremblay, que reside actualmente en Crimea, la respuesta de la opinión pública rusa a la aprobación en EEUU de la ley de defensa nacional que proporciona, entre otras cosas, millones de dólares en asistencias a Kiev, ha sido mucho más discreta que en el país norteamericano. En el último, la ley de ayuda para Ucrania, Israel y el Indopacífico ha generado una importante controversia. La mayoría de los legisladores del Partido Demócrata, ahora plenamente vinculados con los intereses del complejo militar industrial nacional, votaron a favor de la financiación, mientras que el Partido Republicano sigue muy dividido sobre la cuestión. Así, algunos conservadores han propuesto destituir de su cargo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por su apoyo al gasto masivo."Los que prestan atención [sobre la ley de ayuda aprobada] saben que la mayor parte de esos 61.000 millones de dólares nunca llegarán a Ucrania. Saben que van a parar al complejo militar industrial de EEUU para reponer los arsenales estadounidenses. Ahora bien, ¿cuánto va a llegar a Ucrania? Bueno, creo que la gente puede estar segura de que parte de ese dinero va a parar a los bolsillos de [el presidente de Ucrania, Volodímir] Zelenski, y sus compinches", recalcó Tremblay.Lo poco que finalmente se destinará a Kiev y sus FFAA no va a cambiar la situación en el frente, destacó. En su opinión, la política actual del presidente de EEUU, Joe Biden, busca crearle una fuerte imagen del presidente que se esfuerza para "ganar esta guerra contra Rusia".En cuanto al desarrollo del conflicto ucraniano, Tremblay opina que "esta guerra está básicamente acabada". Señaló que actualmente no hay ninguna cantidad de dinero o armas que pueda verterse en Ucrania para ayudarla a ganar. Al mismo tiempo, lo único que podría crear "un verdadero problema para el mundo" es si los países de la OTAN deciden enviar ahí sus tropas, lo que fue planteado en unos discursos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y varios otros mandatarios."La otra parte es que el dinero [proyectado en la ley de asistencias] es realmente insignificante cuando se trata de lo que Ucrania necesita. Los sistemas de defensa antiaérea Patriot cuestan 1.000 millones de dólares. No sé quién en EEUU quiere enviar más de los Patriot a Ucrania que van a ser destruidos. Creo que EEUU está enviando este dinero solo para no perder la reputación y el respecto. No va a afectar en nada de lo que está ocurriendo en el frente", señaló.Concluyendo su entrevista, Tremblay llamó la atención sobre el mundo se está convirtiéndose en uno multipolar. Apuntó en este contexto en el papel del grupo BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, Iniciativa de la Franja y la Ruta que impulsan el proceso.

https://latamnews.lat/20240424/estados-unidos-destruye-la-nacion-ucraniana-al-destinar-ayuda-militar-a-kiev-1149970319.html

https://latamnews.lat/20240424/kiev-recibira-muy-poco-revelan-las-trampas-de-la-ayuda-estadounidense-a-ucrania-1149968868.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, ucrania, 🌍 europa, rusia, eeuu, joe biden, 📰 suministro de armas a ucrania