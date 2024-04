https://latamnews.lat/20240426/lideres-de-18-paises-piden-a-hamas-la-liberacion-de-los-rehenes-israelies-1150022969.html

Líderes de 18 países piden a Hamás la liberación de los rehenes israelíes

Líderes de 18 países piden a Hamás la liberación de los rehenes israelíes

26.04.2024

En el documento, difundido este jueves 25 de abril, 18 líderes mundiales piden al grupo islamista que libere de inmediato a los rehenes secuestrados en el ataque perpetrado en Israel el pasado 7 de octubre, y que ha provocado una ofensiva a gran escala del estado hebreo en la Franja de Gaza, que ha dejado hasta el momento más de 34.000 palestinos muertos, la mayoría de ellos civiles."Pedimos la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos por Hamás en Gaza durante más de 200 días. Incluyen a nuestros propios ciudadanos. El destino de los rehenes y de la población civil en Gaza, que están protegidos por el derecho internacional, es motivo de preocupación internacional", dijeron los mandatarios en la carta."Los habitantes de Gaza podrían regresar a sus hogares y a sus tierras con preparativos de antemano para garantizar refugio y provisiones humanitarias", añade la nota, que incluye además las firmas de los mandatarios de Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Colombia, Dinamarca, Francia, Hungría, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia y Tailandia.De acuerdo con el diario The Times of Israel, un vocero de Hamás reaccionó al documento diciendo que la presión estadounidense "no tenía valor".En tanto, según consigna el diario The Guardian, un alto funcionario de la administración Biden explicó en una conferencia telefónica previa a la difusión del documento que Estados Unidos había intentado emitir dicha declaración conjunta anteriormente, pero que los firmantes no se habían puesto ahora sobre el contenido del texto.Hasta el momento, las distintas instancias y mesas de negociación establecidas para la liberación de los rehenes y establecer un alto al fuego entre Israel y Hamás no han tenido éxito, pese a la mediación de varios países, con el grupo militante señalando que el fracaso de la iniciativa es debido a la negativa de Israel de abandonar Gaza, mientras que el gobierno de Benjamín Natanyahu afirma que la razón de no haber llegado a un acuerdo es la oposición de Hamás a liberar a todos los rehenes.

