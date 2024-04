https://latamnews.lat/20240424/rusia-eeuu-dispuesto-a-hacer-la-vista-gorda-ante-los-crimenes-de-israel-contra-los-civiles-1149990297.html

Rusia: "EEUU dispuesto a hacer la vista gorda ante los crímenes de Israel contra los civiles"

Con su veto, EEUU tumbó un proyecto de resolución que permitiría a Palestina convertirse en miembro permanente de la ONU. Durante la votación del Consejo de... 24.04.2024, Sputnik Mundo

Crónica de una infamia anunciadaEl presidente de Palestina, Mahmud Abbás, calificó el veto estadounidense como "inmoral e injustificado", además de desafiante, ante "la voluntad de la comunidad internacional". Añadió que esta política de Washington "representa una agresión flagrante contra el derecho internacional y alienta la continuación de la guerra de genocidio israelí [...], y empuja aún más a la región al borde del abismo.Mientras, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró que "EEUU está dispuesto a hacer la vista gorda hasta el final ante los crímenes de Israel contra los civiles de Gaza, a ignorar la actividad de asentamiento ilegal de Jerusalén Oeste en Cisjordania".Asimismo, Nebenzia, resaltó el incumplimiento de la resolución 2728 del Consejo, que exige un alto el fuego en Gaza durante el mes sagrado musulmán de ramadán. Señaló que por dicho incumplimiento el Consejo de Seguridad tiene "derecho a imponer sanciones a los infractores y saboteadores de sus decisiones", y que es una cuestión que debe ser tratada "sin demora"."Esto se da en un contexto de genocidio de los palestinos, fundamentalmente por el Estado de Israel, con [el primer ministro, Benjamín] Netanyahu, y las fuerzas de extrema derecha que lo apoyan. Por lo tanto, ese es el momento del que estamos hablando, es decir, no es un debate en abstracto sobre si es, o no, reconocible la Autoridad Palestina como un Gobierno de facto, y que ese Gobierno sea legitimado por la comunidad internacional. No. Ese debate, que siempre ha existido y que puede durar el tiempo que haga falta, no es el problema. El problema es que ese debate está entroncado en lo que estamos viendo en tiempo real, que es el genocidio, la masacre diaria de miles de palestinos inocentes, donde la inmensa mayoría a la que están matando son niños, mujeres y mayores, pero, sobre todo, niños, y se está asesinando al futuro de Palestina en Gaza", subraya el analista internacional Manuel Monereo.

