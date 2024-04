https://latamnews.lat/20240424/el-jefe-de-la-unrwa-llega-a-moscu-este-miercoles-para-informar-a-los-brics-sobre-gaza-1149985469.html

El jefe de la UNRWA llega a Moscú este miércoles para informar a los BRICS sobre Gaza

El jefe de la UNRWA llega a Moscú este miércoles para informar a los BRICS sobre Gaza

Sputnik Mundo

ONU (Sputnik) — El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, llega este 24 de

"El señor Lazzarini visitará Moscú los días 24 y 25 de abril. Hablará en la reunión de los BRICS (a nivel de viceministros de Asuntos Exteriores) y dará las últimas novedades sobre Gaza y podría reunirse con los viceministros de Asuntos Exteriores de los BRICS, incluido el ruso", informó. A principios de febrero, el secretario general de la ONU, António Guterres, nombró un panel de revisión independiente encabezado por la ex ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, para investigar las actividades de la UNRWA por presuntos vínculos con Hamás. El informe final de Colonna, publicado el lunes, concluyó que Israel no proporcionó ninguna evidencia para respaldar sus afirmaciones de que personal de la agencia para los refugiados de Palestina fuera miembro de "organizaciones terroristas". En enero, Israel compartió datos con los dirigentes de la UNRWA sobre la presunta participación de algunos de sus miembros en el ataque de Hamás del 7 de octubre y prometió responsabilizar a cualquier involucrado en "actos de terrorismo". Varios países, incluidos EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá y Japón, respondieron a las acusaciones de Israel suspendiendo la financiación a la agencia. Sin embargo, en marzo muchas de estas naciones decidieron reanudar su financiación, aunque EEUU, el mayor donante de la agencia, todavía no lo hizo.

