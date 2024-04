https://latamnews.lat/20240426/la-ue-aumenta-el-suministro-de-fertilizantes-rusos-pese-a-afirmar-que-son-nocivos-1149979388.html

La UE aumenta el suministro de fertilizantes rusos pese a afirmar que son "nocivos"

En febrero de 2024, la UE adquirió 521.300 toneladas de fertilizantes rusos por un valor de 167 millones de euros, de acuerdo con cálculos basados en estadísticas europeas. Esto supone un 16% más en términos físicos y un 21% más en términos monetarios que en enero. Es la cifra más alta desde diciembre de 2022, cuando se contractuaron fertilizantes por 185,3 millones de euros.Polonia sigue siendo el principal importador con 44 millones de euros por tercer mes ininterrumpido, la cifra más alta desde diciembre de 2021.Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Rusia es el mayor exportador mundial de fertilizantes nitrogenados, potásicos y fosfatados. En 2021, representaba más del 30% del mercado europeo. Y no hay previsión de recortes hoy en día.Hasta el 60% de las importaciones de potasa de la UE proceden de Rusia y Bielorrusia, así como el 31% del nitrógeno. La Unión Europea quiere librarse de esta dependencia."Hemos visto claramente cómo Rusia y Putin utilizan los fertilizantes y los alimentos como armas", declaró hace unos meses Svein Tore Holseter, director general de la empresa química noruega Yara. En su opinión, 2024 será "decisivo" para la UE en agricultura.Además, Yara se opuso a que la huella de carbono de los fertilizantes procedentes de Rusia sea entre un 50% y un 60% superior a la de los fertilizantes europeos. Las preocupaciones ecológicas vienen de que las empresas rusas tienen una importante ventaja competitiva debido a sus menores costos de producción. En la UE, incluso antes del inicio de la operación militar especial, se introdujo una tasa transfronteriza sobre el carbono."La independencia energética" y el rechazo del gas ruso por gasoducto le costó muy caro a Europa. La industria química, que consume mucha energía, se llevó la peor parte. A mediados de 2022, la escalada de los precios del combustible azul había paralizado hasta el 70% de la capacidad de producción de nitrógeno, con un aumento de los costos de producción del 150%, por lo que decenas de plantas cerraron.Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia dependen especialmente de los suministros rusos. Tienen recursos limitados y relaciones comerciales históricamente sólidas con Rusia. No obstante, los países con una agricultura desarrollada, Francia, Alemania, Países Bajos entre ellos, también necesitan importar productos químicos para mantener una alta productividad, afirma Alexandr Strélnikov, fundador de la empresa de transportes RusTransChina.¿Existen alternativas para suministros de Rusia?La empresa lituana Achema proyecta construir una planta destinada a producir anualmente 500.000 toneladas de abonos granulados a base de nitrato. La polaca Orlen está dispuesta a invertir casi 400 millones de euros. En la actualidad, la planta, con una capacidad de un millón de toneladas anuales de abonos nitrogenados, controla el 25% del mercado nacional. Si el proyecto se hace realidad, será de un 1,5 millones. Sin embargo, todo esto es para el largo plazo.Debido a la difícil situación del complejo agroindustrial, así como a las constantes acciones políticas de los agricultores, la UE no puede rechazar los fertilizantes procedentes de Rusia. Los proveedores alternativos, principalmente africanos, no satisfacen las necesidades del complejo agroindustrial, la producción propia es demasiado cara y los agricultores están demasiado nerviosos, por lo que aumentan las importaciones, explica Iván Andrievski, vicepresidente primero de la Unión Rusa de Ingenieros.

