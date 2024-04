https://latamnews.lat/20240423/con-sanciones-antirrusas-la-ue-se-aplica-la-eutanasia-a-si-misma-1149945073.html

Con sanciones antirrusas "la UE se aplica la eutanasia a sí misma"

La posible ampliación de las sanciones de la UE al gas natural licuado ruso (GNL) solo perjudicará a los propios Estados miembros, declaró a Sputnik el...

De acuerdo con Jasin, sin gas ruso a precios razonables, la UE no verá ninguna otra salida, sino que comprar el costoso gas estadounidense, lo que repercutirá en la viabilidad de la industria de Europa. "Parte de la industria de la UE cerrará, no podemos impedírselo", destacó al respecto.El economista comparó así la política de sanciones europea contra Rusia con el proceso de la legalización de la eutanasia en varios Estados del espacio, ya que "ahora la UE se aplica la eutanasia a sí misma". Subrayó que la existencia de medidas restrictivas por parte de Occidente se debe únicamente a dos circunstancias. Se trata del largo dominio del mercado internacional por parte de EEUU y la UE, que antes representaban casi el 40% de la economía mundial. Sin embargo, según el economista, estas cifras pueden haber disminuido ahora, pero no descarta que sean significativas. Hablando de otra circunstancia de la existencia de políticas coercitivas de sanciones, señaló el sistema del dólar.En su opinión, en caso de que Europa rechace los recursos energéticos rusos, muchos otros países seguirán comprándolos. Así, los bienes producidos fuera de la UE serán más económicos que los fabricados dentro de ella, y los propios europeos preferirán comprarlos fuera de la UE, concluyó.Las importaciones de GNL ruso a Europa han aumentado tras las restricciones impuestas por la UE a los recursos energéticos rusos. Sin embargo, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron el 8 de diciembre de 2023 un acuerdo político preliminar sobre la regulación del gas que incluye una cláusula de seguridad energética que permite a los Estados miembros restringir a escala nacional las importaciones de gasoductos y GNL ruso.Asimismo, el 22 de abril, el canciller sueco, Tobias Billstrom, declaró que la UE baraja incluir en su 14.° paquete de medidas restrictivas en relación con Rusia la prohibición de importar el GNL.Desde Moscú indicaron en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.

