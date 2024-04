https://latamnews.lat/20240423/al-cerrar-las-lagunas-en-sanciones-contra-moscu-la-ue-crea-dificultades-a-sus-propias-empresas-1149941278.html

Al cerrar las "lagunas" en sanciones contra Moscú, la UE crea dificultades a sus propias empresas

Los intentos de las autoridades de la Unión Europea de eliminar las fisuras jurídicas que permitían a las multinacionales seguir operando en Rusia a pesar de... 23.04.2024, Sputnik Mundo

Muchas multinacionales de sectores como el farmacéutico, el minorista y el manufacturero siguen activas en Rusia incluso después de la imposición de las restricciones, gracias a una exención especial prevista por Bruselas: se permitía a las empresas seguir prestando servicios profesionales (contabilidad, consultoría de gestión, apoyo jurídico, etc.) a sus propias sucursales situadas en Rusia, explica el periódico británico.Pero con la nueva decisión de la Comisión Europea, las empresas ya no podrán obtenerla automáticamente y tendrán hasta el 20 de junio para conseguir autorizaciones especiales de sus autoridades nacionales para cada tipo de servicio que presten a sus filiales. En consecuencia, prosigue el Financial Times, ahora las compañías tienen que revisar apresuradamente sus sistemas de servicios a las sucursales extranjeras para obtener a tiempo los documentos necesarios.Algunos expertos, citados por el medio, advierten de que cerrar esta "laguna en el sistema de exenciones" solo creará una carga burocrática innecesaria. También hay analistas que sugieren que "existe muchas especulaciones sobre lo que la UE pretendía conseguir" al cerrar el resquicio legal. Por ejemplo, en opinión de Michael Albrecht vom Kolke desde la compañía legal estadounidense Skadden, se trata de "una especie de inventario en el que la UE trata de entender cuántas entidades siguen activas en Rusia".Además, aunque algunas empresas recibirán las autorizaciones necesarias, es probable que otras simplemente trasladen las funciones necesarias fuera de la UE, o pongan sus filiales en manos de proveedores de servicios rusos, concluye el periódico.Pese a la presión occidental de las sanciones contra Rusia tras el inicio de la operación militar en Ucrania, y declaraciones posteriores de abandonar el mercado ruso, la mayoría de las empresas occidentales no quisieron perder ese gran mercado y siguen operando en el país, confirmó Robyn Dixon del Washington Post. Por ejemplo, para noviembre de 2022, menos del 9% de las empresas occidentales con filiales en el país habían salido de Rusia, mientras que algunos negocios incluso "se hicieron con una mayor cuota de mercado al marcharse sus competidores", se desprende del artículo.Por otra parte, las que salieron, habrían perdido más de 107.000 millones de dólares, según un análisis de Reuters, realizado con base en registros contables y declaraciones de las compañías. A su vez, desde Rusia afirmaron en repetidas ocasiones que el país hará frente a la presión sancionadora que Occidente empezó a ejercer sobre Moscú hace años y sigue intensificando. El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento del país es una estrategia a largo plazo de Occidente, y esas medidas restrictivas unilaterales han asestado un duro golpe para toda la economía mundial.Como observó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Belgo-Luxemburguesa en Rusia, Oleg Prózorov, las sanciones ejercen una pesada carga psicológica sobre las empresas occidentales, que, sin embargo, intentan mantener su presencia en el mercado ruso.

