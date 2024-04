https://latamnews.lat/20240424/corea-del-norte-campo-de-batalla-de-ucrania-se-convirtio-en-un-cementerio-de-armas-de-occidente-1149963835.html

Corea del Norte: campo de batalla de Ucrania se convirtió en un "cementerio de armas" de Occidente

MOSCÚ (Sputnik) — El campo de batalla en el territorio de Ucrania se convirtió en un cementerio de diversas armas suministradas por Estados Unidos y la OTAN...

La nota señala que el proyecto de ley estadounidense sobre ayuda militar adicional no es más que una sustancia psicotrópica que alivia temporalmente los temores de la jauría del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Zelenski debe de ser una 'estrella' que interpreta bien su papel en un guión cinematográfico escrito por EEUU", subrayó Im Chon-il. El diplomático remarcó que las declaraciones del líder ucraniano sobre su deseo de seguir en conflicto con Rusia no pueden sino considerarse las histerias del "don Quijote del siglo XXI". "Ninguna ayuda militar de EEUU podrá jamás detener el avance del heroico ejército y pueblo rusos que van a una guerra santa por la justicia, por la defensa de los derechos soberanos y la seguridad de su país", constató el viceministro de Exteriores. El sábado 20 de abril, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de ayuda por 61.000 millones de dólares para Kiev. El líder de la mayoría del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que esperaba que la Cámara Alta aprobara el proyecto en cuestión de horas. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que el nuevo paquete de ayuda de EEUU a Kiev no cambiaría la situación en el campo de batalla y sólo aumentaría las pérdidas militares de Ucrania.

