"Pasar la patata caliente": 驴busca EEUU dejar sola a Europa con el conflicto de Ucrania?

Sputnik Mundo

Las autoridades de Washington son pragm谩ticas y van a abandonar a Europa con el conflicto ucraniano, provocado por ellas mismas, opin贸 Eric Denece, director... 22.04.2024, Sputnik Mundo

El experto se帽al贸 que es imposible no notar la huella de Estados Unidos en el desencadenamiento del conflicto en Europa del Este, pero al mismo tiempo, Washington es muy pragm谩tico y no se involucrar谩 en un campo de batalla que no les sea favorable.Adem谩s, el analista enfatiz贸 que la parte estadounidense contribuy贸 en gran medida al desarrollo del campo de batalla entre Rusia y Ucrania, entre otras cosas con su pol铆tica de ampliaci贸n de la OTAN y el inicio de los combates en Donb谩s. Subray贸 que la intervenci贸n de Rusia "no surgi贸 de la nada".En cuanto a la fase actual del curso del conflicto, los europeos se encuentran con un problema que no deseaban, lament贸 Denece.Tras meses de discusi贸n, la C谩mara de Representantes de EEUU aprob贸 el 20 de abril un proyecto de ley para proporcionar casi 61.000 millones de d贸lares a Ucrania. En particular, se prev茅 asignar 23.300 millones de d贸lares a la reposici贸n de art铆culos y servicios de defensa; 13.800 millones, a la compra de avanzados sistemas de armas; y 11.300 millones, a operaciones militares estadounidenses en la regi贸n.Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declar贸 que el nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos a Ucrania no cambiar谩 la situaci贸n en el campo de batalla, sino que aumentar谩 la cifra de ucranianos muertos.Este paquete de ayuda se aprob贸 en medio de las declaraciones del presidente ucraniano, Volod铆mir Zelenski, de que Ucrania perder谩 sin la ayuda occidental. Tambi茅n a mediados de abril, los aliados europeos no pudieron ponerse de acuerdo sobre la cuesti贸n del suministro de sistemas de defensa antia茅rea a Kiev.Rusia contin煤a desde el 24 de febrero de 2022 una operaci贸n militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la poblaci贸n de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

