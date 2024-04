https://latamnews.lat/20240423/resultados-de-la-consulta-en-ecuador-reflejan-el-debilitamiento-del-modelo-que-ha-planteado-noboa-1149927621.html

Resultados de la consulta en Ecuador reflejan "el debilitamiento del modelo que ha planteado Noboa"

Resultados de la consulta en Ecuador reflejan "el debilitamiento del modelo que ha planteado Noboa"

Sputnik Mundo

Los resultados de la consulta del 21 de abril en Ecuador son un llamado de atención al presidente Daniel Noboa en un país que está pasando por una crisis... 23.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-23T19:36+0000

2024-04-23T19:36+0000

2024-04-23T19:36+0000

américa latina

política

ecuador

daniel noboa

seguridad

consejo nacional electoral (cne) de ecuador

💬 opinión y análisis

referéndum

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/15/1149914266_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b26506288ac0519878810598d77d2bfa.jpg

"La consulta viene a establecer una ilusión en un gran sector de la población porque 9 de las 11 preguntas están relacionadas justamente al mejoramiento del sistema de seguridad", dijo la política ecuatoriana en entrevista con Sputnik.De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral, una mayoría de votantes aprobó nueve de las 11 preguntas presentadas en la consulta y el referéndum celebrados este domingo 21 de abril en el país sudamericano, todas ellas referentes a temas sobre la seguridad.Un 72,3% de los votantes dijo estar de acuerdo, por ejemplo, con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, contra un 27% que respondió no estar de acuerdo. A la pregunta de si está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, un 64,39% respondió que sí. Un 65,24% de los votantes dijo no estar de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales contra un 34,76% que dijo estar a favor de la medida.En cuento a la pregunta si se está de acuerdo reformar el código de trabajo para permitir contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, un 69,57% dijo estar contra. Freno a los intereses "muy privados" de NoboaPara Rivadeneira, estas dos preguntas, que eran las de mayor interés ciudadano, están relacionadas directamente a los espacios a lo que pertenece el presidente Daniel Noboa que son las élites económicas del país.La expresidenta de la Asamblea Nacional dijo que la pregunta sobre el arbitraje internacional era de especial interés para el presidente Noboa y para su familia, una de las más ricas del Ecuador."Noboa pertenece a una de las familias más influyentes en el ámbito económico del Ecuador; su padre es el hombre más rico del país, pero, además, su familia tiene una serie de corporaciones muchas de ellas inscritas como empresas nacionales y otras tantas inscritas como empresas de carácter internacional", explicó Rivadeneira en entrevista."De momento estas empresas internacionales son las que están adeudando al fisco ecuatoriano más de 90 millones de dólares; es decir, son además los mayores deudores del fisco en el país; entonces, esta pregunta de si es que el Ecuador retornaba al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial), por ejemplo, podrían interponer una denuncia en contra del Estado y pues borrar sus historiales de deuda al fisco", dijo la política ecuatoriana.Rivadeneira explicó que Ecuador salió en el 2009 de todos los sistemas de arbitraje internacional a raíz de la disputa nacional en contra de la transnacional Chevron-Texaco, y esa medida sirvió para hacer en una evaluación muy clara en el sentido de que los fallos internacionales en instancias principalmente privilegiaban a las transnacionales en desmedro de los estados.En cuanto a la pregunta sobre la reforma al régimen laboral, la también exgobernadora de la provincia de Imbabura, señaló que se buscaba modificar muchas de las normas en cuanto a acceso a seguridad social, de servicios de salud, maternidad, paternidad, respeto a mujeres embarazadas, personas con discapacidad, donde la normativa sí un campo muy claro de derechos laborales otorgados.La palabra presidencial, en riesgoPara Rivadeneira, el presidente Noboa buscaba con la consulta una nueva legitimación del pueblo en las urnas, como en su momento lo hizo Lenín Moreno o Guillermo Lasso, porque la palabra del joven titular del Ejecutivo "se encuentra en riesgo"."No ha podido resolver los conflictos materiales y las necesidades materiales reales del pueblo. Por lo tanto, lanzar una consulta que genere imaginarios, que tiene a la gente, además, hablando de la consulta cuando hay un problema real de inseguridad, le permite a Daniel Noboa no solamente ganar tiempo sino ganar en un proceso electoral que legitime una participación en la reelección presidencial", explicó Rivadeneira, quien pertenece al movimiento político del expresidente Rafael Correa.Sin embargo, a decir de la exasambleísta, lo que Noboa recibió fue un llamado de atención de la gente que exige la presentación de un plan frente a la crisis de inseguridad que se vive y, por otro lado, detuvo totalmente los intentos de arbitraje internacional y de precarización laboral.En seguridad, medidas inmediatas, pero insosteniblesDe acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, otra de las preguntas que tuvieron un apoyo de la mayoría de los votantes fue la relativa al aumento de penas para sentenciados por delitos como terrorismo y su financiación, delincuencia organizada, asesinato, sicariato y otros. La pregunta de si se estaba de acuerdo con que el Estado proceda a ser el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, obtuvo 64,1% de respaldo frente a 35,9 % de rechazo.Para Rivadeneira, las preguntas relativas a temas de seguridad que se hicieron en la consulta del domingo pasado "traen mucho de espejismo"."Son temas que vamos a ver qué tanto van a poder anclarse y ejecutarse en base a la política actual del país y esto lo digo porque no solamente hay una preocupación real de mayor vulneración de derechos humanos, sino también una necesidad de entender que la crisis de inseguridad en el Ecuador no se va a solucionar con parches y que no se va a solucionar solo con la militarización", dijo."La mayoría de gente que está ahora mismo participando en el crimen organizado en el Ecuador son adolescentes, pero son adolescentes que hace cinco años dejaron el sistema de educación; es decir, mientras el estado más recorta la posibilidad de acceso a derechos más crece el crimen organizado", puntualizó la política.Para la expresidenta del Congreso ecuatoriano, lo último que se la ha escuchado a Noboa es hablar sobre esta problemática. Al contrario, dice, ha habido reducción presupuestaria a ámbitos sociales, recortes a la educación, al sistema de salud; menos apoyo al tema de emprendimiento y cero reactivación económica y productiva.En este sentido, Rivadeneira cita las últimas proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional que previó que Ecuador se mantenga el 0,1%, el país que menos crece en América Latina."Ahí hay un problema mayor que es justamente creer que una persona que profundiza un sistema neoliberal y que viene del sector empresarial burgués va a poder solucionar los problemas reales de la gente a través del manejo del Estado", concluyó Rivadeneira.

https://latamnews.lat/20240422/mas-del-60-si-apoya-las-medidas-de-seguridad-de-noboa-segun-resultados-preliminares-1149915834.html

https://latamnews.lat/20240423/por-que-ecuador-apunta-contra-objetivos-militares-de-mexico-y-colombia-1149933344.html

https://latamnews.lat/20240421/el-contrato-fijo-y-por-horas-una-modalidad-inedita-va-a-referendo-en-ecuador-1149909462.html

https://latamnews.lat/20240423/maduro-acusa-a-eeuu-de-usar-a-milei-y-a-noboa-para-atacar-a-amlo-1149937244.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Ricardo Perez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

política, ecuador, daniel noboa, seguridad, consejo nacional electoral (cne) de ecuador, 💬 opinión y análisis, referéndum