https://latamnews.lat/20240423/por-que-ecuador-apunta-contra-objetivos-militares-de-mexico-y-colombia-1149933344.html

¿Por qué Ecuador apunta contra "objetivos militares" de México y Colombia?

¿Por qué Ecuador apunta contra "objetivos militares" de México y Colombia?

Sputnik Mundo

El Gobierno ecuatoriano difundió una lista de "objetivos militares" encabezada por líderes del cártel de Sinaloa y las disidencias de las FARC. En diálogo con... 23.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-23T00:15+0000

2024-04-23T00:15+0000

2024-04-23T00:29+0000

américa latina

ecuador

📰 crisis de violencia criminal en ecuador

daniel noboa

méxico

colombia

cartel de sinaloa

farc

andrés manuel lópez obrador

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/01/0a/1147266058_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_724a5726d20dbdfa016dbc0cbf0c0e16.jpg

Con un nuevo estado de excepción y un respaldo a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en la consulta popular, el Gobierno ecuatoriano decidió ponerle "nombre y apellido" a los que considera los cabecillas criminales más peligrosos en el país. La lista incluye también a líderes del cártel de Sinaloa de México y de las disidencias de las FARC en Colombia.El 18 de abril, el Gobierno ecuatoriano divulgó una lista con 11 personas consideradas a partir de ese momento como "objetivos militares". Los requeridos se dividen en tres niveles según su peligrosidad y está encabezada por dos extranjeros: Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo, del cártel de Sinaloa mexicano, y el colombiano Geovany Andrés Rojas, alias Araña, sindicado como jefe de los Comandos de Frontera, una de las disidencias de las FARC.Entre los buscados de origen ecuatoriano, destaca José Adolfo Villamar, alias Fito, cuya fuga desató la crisis de seguridad que llevó al Gobierno a declarar el "estado de guerra interno" en enero de 2024.En efecto, durante su mandato, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) había establecido un programa denominado Los Más Buscados que, además de divulgar fotografías de criminales peligrosos, ofrecía recompensas de entre 5.000 y 20.000 dólares por información que permitiera detenerlos.Pontón explicó que al ser considerados "objetivos militares", los nuevos requeridos pueden ser "neutralizados por cualquier vía si oponen resistencia", lo que habilita el uso de fuerza letal contra ellos por parte de los efectivos militares. Además, se considera que su accionar ya no solo afecta la seguridad sino "la propia supervivencia del Estado".Para el especialista, la nueva estrategia del Gobierno ecuatoriano puede interpretarse como un intento de "ser más preciso" en el combate a la delincuencia, un campo en el que la acción del Poder Ejecutivo no dejaba de ser "difusa" para la población ecuatoriana. Así, la gestión de Noboa mostró más especificidad con respecto a su antecesor Guillermo Lasso (2021-2023), que catalogó a los grupos criminales como "terroristas" pero no las enumeró, y la propia decisión de Noboa de enero de 2024, cuando catalogó como enemigas a 22 organizaciones.Pontón opinó que, al ponerle "nombre y apellidos" a los cabecillas criminales que se buscan, el Gobierno puede fijarse "objetivos concretos" que le permitan mostrar avances positivos ante la ciudadanía. Un ejemplo es la detención el lunes de Fabricio Colón Pico, que si bien no estaba en la lista divulgada por el Ejecutivo, era señalado como líder del grupo Los Lobos, una de las 22 bandas criminales declaradas terroristas en enero.¿Noboa busca echarle la culpa a México y Colombia?De todos modos, una de las curiosidades de la lista difundida por el Gobierno es que esté encabezada por dos criminales extranjeros y que no residen en territorio ecuatoriano. En declaraciones recogidas por medios ecuatorianos, el presidente Noboa dijo incluso que "nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres y dar su ubicación, sino que se han enfocado en capos menores" y hasta deslizó que "se puede ver que inclusive hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras criminales transnacionales".Según el experto, designar a criminales de México y Colombia como los más peligrosos de la lista puede tener que ver con la crisis diplomática por la irrupción a la Embajada Mexicana en Quito.Pontón recordó además, que estos criminales "están entre los más buscados en varios países del mundo" y accionan fuera de Ecuador, por lo que su inclusión quizás busca lograr un golpe de efecto. "Me parece básicamente una estrategia comunicacional para decir 'son amenazas externas' y 'estas personas son la amenaza número 1 para el país'", señaló.En ese sentido, Pontón apuntó que Noboa puede buscar consolidar "la lógica de echar la culpa a otros gobiernos y decir que Ecuador está siendo atacado por una amenaza extranjera" como una especie de "bisagra política" que favorezca su postura ante los ecuatorianos, sabiendo que la detención de estos cabecillas internacionales no son competencia ecuatoriana.

https://latamnews.lat/20240417/unio-mucho-mas-rapido-a-la-region-que-deja-a-america-latina-la-crisis-entre-mexico-y-ecuador-1149819390.html

ecuador

méxico

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

ecuador, 📰 crisis de violencia criminal en ecuador, daniel noboa, méxico, colombia, cartel de sinaloa, farc, andrés manuel lópez obrador, 💬 opinión y análisis