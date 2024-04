https://latamnews.lat/20240422/asesores-militares-de-eeuu-en-ucrania-podrian-ser-un-objetivo-legitimo-para-rusia-1149932547.html

Asesores militares de EEUU en Ucrania podrían ser un "objetivo legítimo" para Rusia

El jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, ha dicho que el bloque no tiene previsto poner botas sobre Ucrania. Pero... 22.04.2024, Sputnik Mundo

Los asesores militares estadounidenses que eventualmente lleguen a Ucrania "pueden convertirse en un objetivo legítimo para las fuerzas rusas", declaró a Sputnik el politólogo Evgeny Mikhailov.Washington está sopesando el envío de personal militar adicional a Kiev, informó Politico. Por su parte, el portavoz del Pentágono, el general de división Pat Ryder, descartó un papel de combate para esos "asesores". Las tropas adicionales proporcionarían ostensiblemente formación y apoyo técnico al Gobierno y al Ejército ucranianos.Después de que la Cámara de Representantes votara a favor de canalizar 61.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, Estados Unidos está ahora ansioso por asegurarse de que la ayuda no sea robada y llegue a su destino previsto, especuló Mijailov."Creo que, en mayor medida, los asesores participarán en el mantenimiento de la logística y la supervisión de las armas", dijo el experto militar. "En particular, puede que todavía haya algunos tipos de armas con las que los ucranianos no estén familiarizados; ellos [los asesores] explicarán cómo utilizarlas, las mantendrán y, muy probablemente, tratarán de controlarlas en la medida de lo posible".Esos "asesores", que probablemente irán a parar a la línea del frente donde se utilizarán las armas suministradas por Occidente, pueden optar por vestir uniformes ucranianos, señaló el analista. O podrían desempeñar el papel de instructores de combate sobre el terreno, o decidir sacar provecho de la situación y convertirse en armas de alquiler, sugirió.En una declaración a Politico, Ryder dijo que el Pentágono "ha revisado y ajustado nuestra presencia en el país, a medida que las condiciones de seguridad han evolucionado. Actualmente, estamos considerando el envío de varios asesores adicionales para aumentar la Oficina de Cooperación de Defensa (ODC) en la Embajada" de Ucrania.Aunque Ryder no dio cifras concretas, funcionarios estadounidenses que pidieron el anonimato dijeron al medio que ya se ha enviado un puñado de tropas en breves rotaciones adscritas a la embajada en Kiev. Según una fuente, los recién llegados podrían ascender a 60 efectivos. Es probable que el contingente se encargue de ayudar al Ejército ucraniano en el mantenimiento de armamento, añadieron.El Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró esta semana que casi 50.000 millones de dólares de los 61.000 millones destinados a Kiev irán a parar en realidad al complejo militar-industrial estadounidense, que ha estado sacando provecho del conflicto por delegación, señaló el analista."Parte del dinero se destinará a financiar el trabajo de estos 'asesores'", añadió.Las preocupaciones de Washington a las que aludió Mijailov tienen su origen en el hecho de que las autoridades estadounidenses no hicieran un seguimiento adecuado de más de mil millones de dólares en armas enviadas anteriormente a Ucrania, como reveló un informe de enero del inspector general del Pentágono.

