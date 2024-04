https://latamnews.lat/20240421/eeuu-obliga-a-ucrania-a-luchar-hasta-el-ultimo-ucraniano-y-la-priva-del-futuro-1149899917.html

"EEUU obliga a Ucrania a luchar hasta el último ucraniano y la priva de un futuro"

"EEUU obliga a Ucrania a luchar hasta el último ucraniano y la priva de un futuro"

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos ha dado al traste con el futuro de Ucrania al aprobar un nuevo paquete de ayuda militar de 61.000 millones de dólares, opina... 21.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-21T07:02+0000

2024-04-21T07:02+0000

2024-04-21T07:12+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

viacheslav volodin

eeuu

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/03/13/1149058625_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c80076fe1be9664bf0f1639fd9062aa1.jpg

Para el político ruso, Ucrania se verá en "una servidumbre por deudas de la que no hay escapatoria", pues tendrá que devolver lo que no hayan embolsado las compañías estadounidenses. Además, el nuevo paquete de ayuda "no cambiará la situación en el campo de batalla (...) el régimen criminal de Kiev será derrotado", prometió Volodin.La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, por 311 votos a favor y 112 en contra, un paquete de ayuda que asigna $23.300 millones a la reposición de artículos y servicios de defensa para Ucrania, $13.800 millones a la compra de avanzados sistemas de armas y $11.300 millones a operaciones militares estadounidenses en la región. El paquete, paralizado durante meses debido a las pugnas entre demócratas y republicanos, prevé además el suministro de sistemas de misiles de largo alcance Atacms a Ucrania. Después de recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley se traslada al Senado para su votación. Posteriormente, será presentado al presidente de EEUU, Joe Biden, para su firma. Una vez firmado el proyecto, la ley entrará en vigor.

https://latamnews.lat/20240421/medvedev-la-ayuda-a-ucrania-satisface-al-sector-insaciable-armamentista-de-eeuu-1149898709.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, viacheslav volodin, eeuu, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania