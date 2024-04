https://latamnews.lat/20240419/el-canciller-aleman-insta-a-occidente-a-enviar-mas-sistemas-de-patriot-a-ucrania-1149850616.html

El canciller alemán insta a Occidente a enviar más sistemas de Patriot a Ucrania

BERLÍN (Sputnik) — Alemania insta a los países occidentales que envíen seis baterías antiaéreas estadounidenses Patriot a Ucrania, declaró el canciller federal... 19.04.2024

"Hemos oído que debería haber siete de ellos. Uno es nuestro, esperamos que sean seis más", señaló este 18 de abril en una rueda de prensa en el marco de una sesión de la UE. Además, Scholz señaló que Berlín envía ya el tercer sistema Patriot a Ucrania.Apenas el 12 de abril, Scholz reconoció que Alemania tendrá que seguir armando a Ucrania durante mucho tiempo."Siempre he dicho que Rusia no debe ganar esta guerra. Y rápidamente se hizo evidente que esta guerra no sería corta. Tendremos que suministrar armas y municiones a Ucrania durante mucho tiempo", dijo Scholz en entrevista con el diario Die Tageszeitung.El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho que su país necesita al menos 25 sistemas Patriot para defender todo el territorio.El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania, se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

