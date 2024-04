Demanda contra Ecuador busca que "nuestra América sea un continente de paz"

https://latamnews.lat/20240418/demanda-contra-ecuador-busca-que-nuestra-america-sea-un-continente-de-paz-1149842742.html

Asimismo, el mandatario mexicano reiteró que la querella ante la CIJ, que llevará a cabo audiencias públicas el 30 de abril y 1 de mayo de 2024 sobre este caso, es para que Ecuador sea expulsado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en tanto no garantice la no repetición de la intromisión a una sede diplomática.De igual manera, al ser cuestionado sobre una carta escrita por el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien fue arrestado dentro de la representación diplomática mexicana el 5 de abril de 2024, y que fue enviada a través de su equipo de defensa a sus pares de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y al Gobierno mexicano, López Obrador señaló que aún no la ha recibido.En este sentido, la abogada de Glas, Sonia Vera, comentó para Sputnik que las misivas fueron entregadas al expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien se las haría llegar a los mandatarios en turno.Posteriormente, el presidente mexicano indicó que, si se concede el salvoconducto solicitado por los integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el 16 de abril de 2024 para Glas, el proceso se resolverá a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana."Es un asunto que es una irresponsabilidad, por decirlo menos, del Gobierno de ese país", acotó.Para finalizar, López Obrador pidió a la CIJ que actúe con justicia pronta y expedita. "Que no siga el ejemplo de la Suprema Corte de Justicia de México", concluyó.El 5 de abril de 2024, efectivos policiales de Ecuador ingresaron por la fuerza a la Embajada de México en Quito, con el fin de arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.Esto ocasionó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la presentación de una denuncia de México contra Ecuador en la CIJ. En la querella, el Gobierno mexicano solicita la suspensión de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto mientras no pida una disculpa pública por lo ocurrido y garantice la no repetición del hecho.

