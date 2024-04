https://latamnews.lat/20240417/amlo-adelanta-que-honduras-llamara-a-sus-diplomaticos-en-ecuador-en-solidaridad-con-mexico-1149809754.html

AMLO adelanta que Honduras llamará a sus diplomáticos en Ecuador en solidaridad con México

AMLO adelanta que Honduras llamará a sus diplomáticos en Ecuador en solidaridad con México

Honduras llamará a sus representantes diplomáticos en Ecuador, en solidaridad con México tras el asalto a su Embajada en Quito, explicó el presidente mexicano... 17.04.2024, Sputnik Mundo

El 16 de abril de 2024, los integrantes de la CELAC sostuvieron una cumbre virtual para definir la ruta de acción por la irrupción de las fuerzas policiales de Ecuador en la Embajada de México en Quito.En dicha cumbre, la agrupación reprobó la acción del Gobierno del presidente Daniel Noboa y solicitó un salvoconducto para que el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien fue detenido en la representación diplomática mexicana, pueda recibir el asilo político que México le concedió recientemente.En su participación ante los integrantes de la CELAC, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio a conocer que, en solidaridad con México, ordenó el cierre de su Embajada y consulados en suelo ecuatoriano."Anuncio que he ordenado cerrar nuestra Embajada en Ecuador, el Consulado en Quito, cerrar de inmediato el Consulado en Guayaquil, y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato", expresó.Asimismo, en la cumbre, el mandatario mexicano defendió la denuncia que interpuso su Gobierno contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)."Si no hacemos esto [la demanda ante la CIJ], no vamos a poder vivir en un mundo regido por normas, por leyes. Le decía al presidente Lula [da Silva] que sería el mundo de los gorilas", puntualizó.Posteriormente, como lo había anunciado previamente, pidió a los integrantes del grupo suscribir la querella contra Quito por la violación al derecho internacional.

