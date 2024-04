https://latamnews.lat/20240416/amlo-afirma-que-si-mexico-no-demandaba-a-ecuador-no-se-podria-vivir-en-un-mundo-regido-por-normas-1149784765.html

AMLO señala que si México no demandaba a Ecuador no se podría "vivir en un mundo regido por normas"

AMLO señala que si México no demandaba a Ecuador no se podría "vivir en un mundo regido por normas"

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que la demanda contra Ecuador... 16.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-16T16:49+0000

2024-04-16T16:49+0000

2024-04-16T17:03+0000

américa latina

celac

📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico

política

andrés manuel lópez obrador

amlo

jorge glas

ecuador

méxico

cij

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/08/1149584991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddbd61ccabe0e340326e6d1b278257cb.jpg

Asimismo, el mandatario mexicano agradeció a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien encabeza la CELAC, por la reunión.Además, reiteró que la postura de México se mantiene respecto a sus solicitudes en la querella contra Quito ante la CIJ, es decir, que se expulse a Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en tanto no exista una disculpa y sea garantizada la no repetición del acto cometido contra la representación mexicana en suelo ecuatoriano.Posteriormente, López Obrador señaló ante la CELAC que es fundamental que se defina un procedimiento para garantizar el asilo político, esto en referencia al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había recibido por parte de México este beneficio después de solicitarlo en diciembre de 2023, y que fue detenido en la embajada mexicana."Queremos proponerles [a los integrantes de la CELAC], si lo consideran viable o factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia (...). México no es protectorado ni colonia de ningún país extranjero", aseveró.El 5 de abril, efectivos policiales de Ecuador ingresaron por la fuerza a la Embajada de México en Quito, con el fin de arrestar al exvicepresidente Glas.Esto ocasionó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la presentación de una denuncia de México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).En la querella de México contra la nación gobernada por el mandatario Daniel Noboa, quien asegura no estar arrepentido del asalto a la sede diplomática mexicana, se solicita lo siguiente:

https://latamnews.lat/20240412/ecuador-y-mexico-la-relacion-diplomatica-se-rompio-pero-el-vinculo-entre-los-pueblos-es-fuerte-1149639347.html

https://latamnews.lat/20240411/la-onu-responde-a-mexico-que-la-expulsion-de-ecuador-depende-de-los-estados-miembros--1149670083.html

ecuador

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

celac, 📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico, política, andrés manuel lópez obrador, amlo, jorge glas, ecuador, méxico, cij, onu