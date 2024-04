https://latamnews.lat/20240416/la-celac-condena-asalto-a-la-embajada-mexicana-en-ecuador-y-solicita-salvoconducto-para-jorge-glas-1149785908.html

La CELAC condena asalto a la Embajada mexicana en Ecuador y solicita salvoconducto para Jorge Glas

La CELAC condena asalto a la Embajada mexicana en Ecuador y solicita salvoconducto para Jorge Glas

Sputnik Mundo

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) condenó el asalto a la Embajada de México en Ecuador, ocurrido el 5 de abril, y solicitó un

Asimismo, la mandataria hondureña agregó que la CELAC velará por la paz en la región, por lo que acciones como la perpetrada por Quito son inadmisibles."Cualquier intento de vulnerar y desconocer ese legado, constituye una violación a la soberanía de Estado asilante y sienta un precedente nefasto para la aplicación del marco jurídico internacional", apuntó.Previamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la demanda que interpuso su Gobierno contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)."Si no hacemos esto [la demanda ante la CIJ], no vamos a poder vivir en un mundo regido por normas, por leyes. Le decía al presidente Lula [da Silva] que sería el mundo de los gorilas", mencionó a los integrantes del grupo.El mandatario mexicano invitó a los integrantes de la CELAC a suscribir la querella contra Quito en la CIJ.Más tarde, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la Embajada y Consulados de su país en Ecuador, así como el regreso de todo el personal diplomático, hasta que se restituya el derecho internacional fragmentado por la irrupción en la representación diplomática en Quito.De igual manera, el mandatario venezolano acusó a su par de Ecuador, Daniel Noboa, de "no dar la cara" ante los integrantes de la CELAC.El 5 de abril, efectivos policiales de Ecuador ingresaron por la fuerza a la Embajada de México en Quito, con el fin de arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.Esto ocasionó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la presentación de una denuncia de México contra Ecuador en la CIJ. En la querella, el Gobierno mexicano solicita la suspensión de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto mientras no pida una disculpa pública por lo ocurrido y garantice la no repetición del hecho.

