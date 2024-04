https://latamnews.lat/20240416/ministro-de-defensa-venezolano-acusa-a-guyana-de-someterse-ante-exxonmobil-y-comando-sur-1149783309.html

Ministro de Defensa venezolano acusa a Guyana de "someterse" ante ExxonMobil y Comando Sur

CARACAS (Sputnik) — El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, cuestionó la postura de Guyana en torno a la controversia territorial del... 16.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-16T15:23+0000

2024-04-16T15:23+0000

2024-04-16T15:36+0000

américa latina

guyana

venezuela

esequibo

exxonmobil

vladimir padrino lópez

disputa territorial

https://cdn.img.latamnews.lat/img/107758/25/1077582542_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_a6d8ac72685311764617f0c412b5c3a3.jpg

El militar hizo este comentario en alusión a una declaración del presidente Nicolás Maduro en la que afirma que Guyana es un "Gobierno entregado", al que acusó de ir aumentando su postura de "provocación y guerrerista". No obstante, el mandatario afirmó que Georgetown "tendrá que sentarse a hablar el tema de la Guayana Esequiba", lo dijo durante la transmisión de su programa televisivo Con Maduro Más.Por su parte, Padrino López puntualizó que el "camino no es otro más que la diplomacia bolivariana de paz, el derecho internacional y el Acuerdo de Ginebra".La Administración Maduro rechazó el 13 de abril la decisión de Guyana de otorgar una licencia de producción de crudo a la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil en el Bloque Stabroek, ubicado en zona marítima por delimitar.De acuerdo con el Ministerio de Recursos Naturales de Guyana, para el proyecto denominado "Whiptail" se destinó inversión de 12.700 millones de dólares, lo que permitirá elevar la producción de petróleo diaria de Guyana a 1,3 millones barriles de petróleo diarios (bpd) para finales de 2027.Caracas acusó a Guyana de "violentar radicalmente el derecho internacional, mediante una cadena de abusos y transgresiones que se encuentran fuera de la legalidad internacional" y del cumplimiento de sus compromisos establecidos con Venezuela el pasado 14 de diciembre en Argyle.Mediante un comunicado, Venezuela precisó que "el Gobierno de Guyana no posee derechos soberanos sobre estas áreas marinas y en consecuencia cualquier acción dentro de estos límites contraviene las regulaciones y los acuerdos fijados por el derecho internacional".Una semana antes, Maduro promulgó la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, la cual surgió tras el referendo consultivo que realizó Caracas el 3 de diciembre y que obtuvo más de 10 millones de votos.En respuesta, su par guyanés, Irfaan Ali, advirtió que "no tolerará la anexión u ocupación de ninguna parte de su territorio soberano".Venezuela impulsó la ley luego de que el Gobierno guyanés decidió citar bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar, y otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de Estados Unidos; TotalEnergies, de Francia; y a SISPRO Inc., de esa nación.En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (Cnooc).Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.

2024

