Bases de EEUU en Guyana, ¿una plataforma para operaciones encubiertas contra Venezuela?

La creciente actividad del Comando Sur en Guyana y el Esequibo refuerzan la hipótesis de que EEUU ya maneja bases militares y de inteligencia en ese país, dijo... 05.04.2024

Las reiteradas visitas de la general Laura Richardson, y de su antecesor Creig Faller, a Guyana en los últimos años son uno de los elementos que abona la hipótesis de que EEUU ya cuenta con bases militares funcionando en el país sudamericano, tal como advirtió el presidente venezolano, Nicolás Maduro.El mandatario de Venezuela afirmó el 4 de abril, durante la firma de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, que el Gobierno guyanés ya no "gobierna" el país sino que la autoridad real radica en organismos de EEUU. "A Guyana la gobierna el Comando Sur, la CIA y la ExxonMobil, y no estoy exagerando. Controlan el Congreso, a los partidos que hacen vida, Gobierno y oposición, controlan el Gobierno completo, controlan totalmente las fuerzas de defensa guyanesas, las fuerzas policiales", señaló Maduro.El líder venezolano aseguró además tener "información comprobada" de que los estadounidenses "han instalado bases militares secretas del Comando Sur", así como "núcleos de la CIA [Agencia Central de Inteligencia]" para preparar agresiones hacia Venezuela.En efecto, Guyana es una escala frecuente de los jefes del Comando Sur en Sudamérica. Richardson visitó Georgetown en 2022 y 2023. Lo mismo había hecho Faller en 2021 y 2019, además de incluir al país del norte de Sudamérica constantemente en ejercicios militares conjuntos.El politólogo y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Eduardo Romero dijo a Sputnik que las visitas de Richardson a Guyana parecen darse cada vez con mayor frecuencia, por lo que "es totalmente plausible que se haya incrementado la actividad militar subterránea, oculta, por parte de EEUU".Según el legislador, la existencia de bases estadounidenses operando soterradamente en Guyana encaja con la estrategia impulsada históricamente por Washington en América Latina e incluso propiamente en Venezuela en la década de 1960, cuando había en el país "asesores norteamericanos que de muy bajo perfil estaban dando entrenamiento y supervisando".Para Romero, la llegada al poder de Gustavo Petro en Colombia complicó este plan pero hizo que EEUU reforzara su influencia en Guyana, siempre con Venezuela como punto de interés.Al respecto, Pulgar destacó que la zona del Esequibo es "clave para los intereses estratégicos en Sudamérica y la visión geopolítica global de EEUU", no solo por la abundancia de recursos naturales como los hidrocarburos, minerales y hasta recursos hídricos aún no explotados, sino también porque constituye "una retaguardia estratégica a la hora de una confrontación con rivales geopolíticos de EEUU como China y Rusia".El analista señaló que EEUU ha ido paulatinamente "desplazando" las relaciones internacionales que mantenía con Guyana desde lo comercial y diplomático cada vez más hacia lo militar, al punto en el que hoy "prácticamente es el Comando Sur el que ejecuta la política exterior de EEUU en Guyana".Esto, además de mantener a Georgetown como un aliado geopolítico, tiene según Pulgar una intencionalidad mirando específicamente a Venezuela y "el deseado cambio de régimen" que EEUU espera para Caracas.Operaciones encubiertas desde GuyanaRomero, como integrante de la comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional venezolano, apuntó que los legisladores del país sudamericano están "cada vez más atentos" a posibles "operaciones encubiertas" que puedan darse sobre Venezuela desde el exterior. Algunas de esas hipótesis, explicó el legislador, incluyen posibles situaciones de conflicto generadas desde Guyana para justificar una intervención estadounidense.La otra posibilidad, adelantó el analista y legislador, es que simule "un ataque a una de las plataformas submarinas que tiene ExxonMobil en el bloque Stabroek de Guyana y se señale a Venezuela como el culpable de un desastre natural". Romero abonó esta hipótesis recordando que el exsecretario de Estado de los EEUU John Kerry "dirige actualmente una comisión de emergencia ambiental" que podría intervenir en un caso así justificando una intervención estadounidense en Venezuela.Romero aseguró que este tipo de operaciones encubiertas pueden estar en el menú de acciones de EEUU desde Guyana, buscando instaurar una "guerra proxy" como los que han ocurrido en el pasado en conflictos en los que participó EEUU.Pulgar profundizó señalando que no es posible descartar que "desde Guyana surjan operaciones de guerra híbrida en Venezuela, Brasil o cualquier país de Sudamérica que EEUU considere un objetivo a desestabilizar". En ese sentido, el analista defendió la importancia de que el país tenga "un reforzamiento militar y un desarrollo económico en esa área del Este venezolano", limítrofe al territorio del Esequibo.

