https://latamnews.lat/20240412/la-respuesta-del-presidente-guyanes-a-la-tv-britanica-desvelo-la-hipocresia-de-occidente-1149649393.html

La respuesta del presidente guyanés a la TV británica desveló "la hipocresía de Occidente"

La respuesta del presidente guyanés a la TV británica desveló "la hipocresía de Occidente"

Sputnik Mundo

La envalentonada respuesta que dio el mandatario de Guyana, Irfaan Ali, al presentador de la BBC, Stephen Sackur, sobre la explotación petrolera, se hizo viral... 12.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-12T00:34+0000

2024-04-12T00:34+0000

2024-04-12T01:00+0000

bbc

guyana

eeuu

reino unido

petróleo

américa latina

💬 opinión y análisis

política

colonialismo

neocolonialismo

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/0b/1149649871_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17b2ebbc586fdf7f683fc2e18c79c290.jpg

En los primeros días de abril, un fragmento de uno de los programas más emblemáticos de la BBC, HardTalk, comenzó a viralizarse rápidamente en internet. La parte específica que se popularizó fue un clip en el que el presidente guyanés se defendió de las críticas del periodista británico, quien intentó culpar a Guyana de no cumplir con varios compromisos globales contra el cambio climático. A continuación el fragmento del video de la interlocución entre Irfaan Ali y Stephen Sackur, en la cual el político sudamericano se ve visiblemente exaltado, aunque contundente en sus respuestas, orientadas hacia la que él considera es la responsabilidad mayoritaria de Occidente en relación a los negativos efectos del cambio climático y la emisión de gases de invernadero. Un poco de historia Para entender cabalmente la indignación del presidente guyanés ante el periodista de la señal estatal británica, es importante repasar la historia de la pequeña nación sudamericana, el reciente boom económico que ha vivido y su trágica relación con el Reino Unido y las grandes potencias occidentales.Comenzando desde el periodo de la Conquista, Guyana, situada en el noroeste de América del Sur, sufrió las mismas vicisitudes que el resto de las colonias sujetas a la explotación de los imperios europeos (en su caso, español y holandés), hasta que finalmente queda en manos del imperio británico, que subyuga a los ciudadanos locales convirtiéndolos en mano de obra esclava para importar azúcar a Europa.Lo que entonces se conocía como Guyana británica recién pudo liberarse del control del Reino Unido a finales de la década de 1960. Y cuando se convirtió formalmente en un país independiente, fue designado como presidente Forbes Burnham, quien gobernó con mano de hierro bajo la aprobación de Reino Unido y EEUU, quienes lo habían instalado para no perder los privilegios para explotar sus recursos como oro, diamantes preciosos y madera.Tras la muerte de Burnham, Guyana comienza su periodo democrático, pero lo hizo siendo el segundo país más pobre de América y del Hemisferio Occidental, solo detrás de Haití, en buena parte debido a la gestión ruinosa de Burnham, quien además de liderar un gobierno caracterizado por una corrupción rampante, había permitido que las empresas extractivistas de EEUU y el Reino Unido se hicieran con todos los recursos naturales del país.Además, gracias a las deudas acumuladas por Burnham con distintos organismos internacionales, Guyana debió destinar durante décadas 9 de cada 10 dólares ingresados a su economía para pagar los préstamos contraídos durante su mandato de más de 20 años.Durante todos esos años, Guyana fue uno de los rincones más desamparados y olvidados de América del Sur, hasta que en el año 2015, el descubrimiento de grandes depósitos de gas y petróleo en aguas profundas de sus costas, lo colocaron por primera vez en la agenda de los gobiernos y los medios occidentales.El hallazgo, que incluye un yacimiento que se calcula contiene 11.000 millones de barriles de petróleo, alteró el curso de la historia del país, cuya evolución económica es considerada una de las más sorpresivas en la historia reciente, con un crecimiento de casi 100% en los últimos dos años. Sin embargo, Guyana, bautizada en 2020 por el entonces ministro de Economía de Brasil. Paulo Guedes, como "la Dubai de Sudamérica", sigue siendo un país en vías de desarrollo. "Las garras de Occidente vuelven a posarse en Guyana"Por supuesto, la transformación de esa pequeña nación sudamericana pobre en una de las principales productoras de petróleo, ha hecho que los reflectores internacional se posen sobre ella.En las últimas semanas ha habido una serie de entrevistas y reportajes en la prensa occidental, alertando sobre la presunta "amenaza climática" que representa el boom petrolero de Guyana. Sin embargo, en la entrevista con la BBC, el presidente guyanés destacó que su país tiene bosques tropicales que abarcan el 87% de su territorio y lo convierten en una de las pocas naciones del planeta que han logrado cero emisiones netas (es decir, que capturan más dióxido de carbono que el que liberan al ambiente).La principal cadena radial pública de Estados Unidos, NPR, transmitió también una investigación sobre el tema, mientras The New York Times hizo lo propio a comienzos de abril, con una nota titulada El petróleo de Guayana, ¿bendición o maldición?.Esta campaña mediática coincidió con la visita a Guyana del encargado de la región del Departamento de EEUU, Brian Nichols, y meses antes, con el viaje del secretario de Estado Anthony Blinken. Ambos funcionarios declararon su "apoyo incondicional" al país sudamericano en su pugna territorial con Venezuela, que reclama desde hace dos siglos la zona del Esequibo, que fue otorgada a la entonces Guayana británica. Para Samuel Losada, egresado de la Universidad de Belgrano y analista internacional, la contundente reacción de la opinión pública avalando la postura del presidente guyanés y criticando al periodista de la BBC "demuestra que la gente no solo ya no cree en la supuesta superioridad moral de Occidente, sino que celebran a quienes se enfrentan a ese discurso falso e interesado"."Uno espera que el video de la entrevista al presidente de Guyana funcione como un recordatorio del carácter rapaz de países como EEUU y el Reino Unido. Esta ultima, si bien está lejos de ser la potencia que fue durante la época del imperio británico o incluso décadas atrás, sigue siendo un aliado importante de EEUU y poseen muchos intereses económicos y geopolíticos en común. Las garras de Occidente se vuelven a posar en Guyana y hay que estar muy atentos", observa. El Sur Global, ¿hora de tomar las riendas?En su opinión, ese fragmento de la entrevista del presidente guyanés "encapsula casi mejor que otra cosa que haya visto recientemente la hipocresía de Occidente con respecto a los países en vías de desarrollo y el cambio climático". Las potencias, dice, pueden durante siglos explotar los recursos de otros, mediante la esclavitud, la guerra económica o la imposición de gobernantes. Y no solo eso: también pueden incumplir algunos pactos del Acuerdo de París "que le imponen a los demás", asegura. En ese sentido, Losada afirma que las visitas de Blinken y Nichols, así como también de Laura Richardson, comandante del Comando Sur de EEUU, no pueden ser consideradas casuales, y se pregunta si el verdadero riesgo para Guyana no será el cambio climático, sino el interés que ha tomado Washington por este país."Hay que recordar lo que se llama la 'maldición de los recursos naturales', que tiene que ver no solo con la tendencia a acotar la economía a la explotación de estos bienes, en lugar de diversificarla, sino especialmente con lo que implica en términos de lo que EEUU puede hacer con tu país", dice el experto.

https://latamnews.lat/20231126/la-bbc-no-es-neutral-en-gaza-porque-siempre-ha-respondido-al-gobierno-britanico-1146043658.html

https://latamnews.lat/20240326/la-tragedia-que-vive-haiti-tiene-como-origen-la-historica-injerencia-de-eeuu-1149227635.html

https://latamnews.lat/20231230/la-presencia-del-buque-britanico-en-el-esequibo-demuestra-una-vision-colonialista-del-reino-unido-1147023844.html

https://latamnews.lat/20240405/bases-de-eeuu-en-guyana-una-plataforma-para-operaciones-encubiertas-contra-venezuela-1149521910.html

guyana

eeuu

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

bbc, guyana, eeuu, reino unido, petróleo, 💬 opinión y análisis, política, colonialismo, neocolonialismo