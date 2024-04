https://latamnews.lat/20240413/biden-advierte-a-iran-por-un-posible-ataque-contra-israel-no-lo-hagan-1149708635.html

Biden advierte a Irán por un posible ataque contra Israel: "No lo hagan"

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Irán que no lleve a cabo un ataque contra Israel, en momentos en que las fuerzas...

"No lo hagas", contestó Biden cuando los medios le preguntaron qué mensaje enviaba a Irán por sus supuestos planes de atacar al país hebreo. Según el mandatario estadounidense, el eventual ataque iraní sucederá "más pronto que tarde", en consonancia con lo que medios como The Wall Street Journal han informado acerca de que la agresión podría producirse en un plazo de hasta 48 horas. El pasado 1 de abril, un bombardeo israelí en Damasco mató a siete oficiales de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CRGI), un hecho que fue condenado severamente por Teherán. De acuerdo con información obtenida por Sputnik a través de un alto funcionario del Pentágono, Estados Unidos ya está movilizando recursos militares adicionales a Oriente Medio para reforzar sus posiciones en esa región. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos también cree que Irán podría atacar a las fuerzas estadounidenses solo si Washington se une a Israel en una contraofensiva, según el medio Axios. De acuerdo con el reporte, dos funcionarios estadounidenses señalaron que Irán pretende llevar a cabo una respuesta limitada al ataque israelí que no conduzca a una escalada regional. Washington se está comunicando directamente con Irán a través del canal de comunicación formal suizo, pero Teherán transmitió sus amenazas a través de varios países árabes, agrega la nota. La Administración Biden pidió a Tel Aviv que consulte primero con Estados Unidos antes de tomar cualquier decisión sobre posibles represalias contra Irán tras el ataque previsto.

