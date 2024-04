https://latamnews.lat/20240412/el-pentagono-expresa-su-decepcion-por-la-falta-de-aviso-de-israel-sobre-el-ataque-en-siria-1149659899.html

El Pentágono expresa su decepción por la falta de aviso de Israel sobre el ataque en Siria

El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, expresó su queja directamente a su homólogo israelí, lo que constituye la última señal de tensión entre los dos aliados... 12.04.2024, Sputnik Mundo

El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, y otros altos funcionarios creen que Israel debería haberles informado con antelación debido al impacto del ataque sobre las tropas estadounidenses y los intereses en la región, comentaron al periódico unos responsables bajo condición anónima. De acuerdo con la publicación, el Pentágono podría aumentar la protección de su personal y reforzar la defensa para proteger tanto a Israel como al personal de EEUU de una posible respuesta iraní.La transcripción de la conversación publicada por el Pentágono no revela otros detalles, limitándose a decir que Austin "reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Israel contra una serie de amenazas regionales", indica el medio.Asimismo, agrega que el incidente aumenta las tensiones entre Washington y su aliado en Oriente Medio en relación con la campaña israelí contra Hamás. Las autoridades estadounidenses intensificaron sus críticas al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por su gestión de la guerra en Gaza, y precisaron que Israel no protegió a los civiles de la región ni garantizó su acceso a la alimentación y la atención médica, subraya The Washington Post.Al mismo tiempo, se observan pasos de Washington para tratar de enfriar el conflicto entre Irán e Israel ante el posible ataque a Tel Aviv: el enviado de Estados Unidos a Oriente Medio, Brett McGurk, instó a los ministros de Asuntos Exteriores de Irak, atar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a pedir a Irán que "reduzca las tensiones con Israel" tras el mortífero ataque aéreo israelí contra la Embajada iraní en Siria, informaron fuentes anónimas citadas por el medio Reuters.Previamente, unos medios de EEUU, basándose en unas fuentes de inteligencia de su país e iraníes, informaron que "es inminente un gran ataque" de Irán contra 10 blancos vulnerables de Israel, incluida la infraestructura energética y otros objetos, usando misiles balísticos y drones con cargo explosivo.Moscú, a su vez, mantiene contactos con Teherán sobre la crisis en Oriente Medio, declaró el viceministro de Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov.El diplomático recordó que Rusia condena el ataque israelí contra la misión diplomática de Irán en Damasco y considera que "la connivencia con las acciones israelíes en la región, que representan el núcleo de la política de Washington, se está convirtiendo en la causa raíz de más y más tragedias".Anteriormente, el primer ministro de Israel declaró que su país está preparado para responder a los desafíos a la seguridad procedentes de diversos países y también para garantizar su seguridad tanto protegiéndose como atacando. La tarde del 1 de abril, el Ministerio de Defensa de Siria informó de un ataque aéreo israelí contra la sede del Consulado General de Irán en la capital siria, Damasco. En ese mismo edificio estaba la residencia del embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari, quien no sufrió daños. Según la entidad castrense siria, el edificio del Consulado iraní quedó en ruinas. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (élite de las FFAA de Irán) comunicó que siete de sus miembros murieron en el ataque. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, advirtió que "el régimen sionista [israelí] debe tener en mente que no será capaz de alcanzar sus objetivos siniestros con medidas tan inhumanas" y que Teherán responderá con la misma moneda.De acuerdo con la misión de Teherán ante las Naciones Unidas, Irán no tendría que tomar represalias por el ataque si el Consejo de Seguridad de la ONU lo hubiera condenado.

